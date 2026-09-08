Potápěči budou čistit přehradu v Jablonci nad Nisou, zapojit se může i veřejnost

Potápěči budou v neděli čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou, do úklidu břehů se může zapojit i veřejnost, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Podobná akce se podle ní na přehradě uskutečnila v roce 1996, potápěči tehdy v nádrži objevili i pamětní desku věnovanou Otto Intzemu, který ji navrhl. Dnes je deska v parku pod hrází i s českým překladem textu.
Jablonecká přehrada Mšeno je součástí soustavy retenčních nádrží, které v podhůří Jizerských hor postavili v letech 1902 až 1911 na ochranu před velkou vodou právě podle projektu německého architekta Intzema. Nádrž o rozloze 40 hektarů leží prakticky ve městě, obklopena je zástavbou. Dnes patří k oblíbeným rekreačním místům, za pěkného počasí tam míří nejen tisíce místních, ale i lidé z okolí včetně sousedního Liberce. Přehradě se přezdívá Jablonecké moře.
"V tomto roce si připomínáme řadu šestkových výročí vztahujících se k historii města a dvě z nich přímo souvisí i s Jabloneckým mořem. Proto jsme se rozhodli, že se mu v závěru letní sezony budeme věnovat víc. Letos slavíme 120. výročí položení jejího základního kamene, ale také 30 let od realizace první etapy ekologické akce Přehrada 96, při které se čistilo dno a břehy," doplnil primátor Miloš Vele (ODS).
A tak se v neděli v Jablonci nad Nisou budou břehy a dno jablonecké přehrady čistit znovu. "Sejdeme se v 10:00 na Tajvanu nedaleko základny městské policie, tam si řekneme organizační věci a začneme s úklidem," řekl jablonecký profesionální potápěč Jaroslav Kočárek. Právě on zajistí potápěče, kteří kromě úklidu dna zkontrolují také bezpečnost ukotvení plovoucího dřevěného mola a modrých plat.
Potápěčům budou pomáhat dobrovolní hasiči z Proseče a Jabloneckých Pasek s dvojicí člunů, připojit se mohou i dobrovolníci z řad veřejnosti. "Na Tajvanu blízko vody bude připravený kontejner na nepořádek, pro dobrovolníky zde budou k dispozici pytle a rukavice. Kromě dna chceme vyčistit také břehy nádrže," dodal Vele.