Extrémní deště spláchnou Liberecký kraj v neděli, nejhůř na tom bude Nisa

„Předpověď je taková, že kulminace toků na Smědé a Lužické Nise by měla nastat v neděli ve večerních hodinách. Na Smědé je odhad 170 kubíků za vteřinu a na Lužické Nise v Hrádku nad Nisou 230 kubíků za vteřinu, což jsou zatím nižší prognózy, než byly v roce 2010. V tomto směru jsou ta čísla docela optimistická,“ srovnal hejtman Libereckého kraje Martin Půta aktuální situaci s posledními velkými povodněmi před čtrnácti lety.

„Nicméně ten model se bude upravovat a jsou tu pořád důvody k významné předběžné opatrnosti. Od obcí zaznělo, že připravují pytle s pískem a zásobují obyvatele v těch lokalitách, ve kterých se dá očekávat navýšení hladin. Tam je vždy místní znalost nejdůležitější,“ podotkl Půta.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pokračuje i nadále v preventivních opatřeních. „Aktuálně stavíme protipovodňovou stěnu v Poustce u Višňové. V odpoledních a zítřejších hodinách budeme ve spolupráci s dobrovolnou jednotkou v Semilech stavět také stěnu u mostu v Semilech,“ upřesnil ředitel krajských hasičů Jan Hadrbolec a zdůraznil, že především na Frýdlantsku a Liberecku hrozí stále překročení 3. povodňového stupně.

HZS Libereckého kraje Aktuálně jsme ve Višňové, části obce Poustka, kde preventivně stavíme protipovodňovou stěnu. Na místě máme také naši speciální techniku – šestikolku z liberecké stanice, která nám pomáhá s převážením potřebného. Spolupracujeme s kolegy z JSDHO Višňová, Heřmanice a Kunratice. 0 0

„Právě pro Frýdlantsko máme připravené navýšení kapacit výjezdových jednotek Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Je to pro případ, že by tam byl obtížnější dojezd a ty dojezdové časy by se prodloužily,“ doplnil Půta.

Na nepříznivou předpověď zareagoval preventivně také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) nebo Technické služby města Liberec (TSML) .

„Navýšíme počet záložních řidičů autobusů a budeme připravení poskytnout autobusy pro případ evakuace obyvatel v rámci Libereckého kraje. Budeme držet pohotovostní službu pro odtah vozidel MHD a odstraňování následků škod na tramvajovém tělese či trolejovém vedení v případě zatopení komunikací, spadu stromů a podobně,“ vyjmenovala mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

„Část prostředků bude k dispozici k okamžitému výjezdu z garáží BUS z Liberce, ulice Vilová, zbytek řidičů bude držet pohotovostní službu s výjezdem do třiceti minut od požadavku,“ upřesnila mluvčí.

Úkolem libereckých technických služeb je udržet v chodu běžný provoz města a následně úklid následků. Potenciálně nebezpečná místa jsou dle slov Jiřího Házla, vedoucího střediska čištění města a zimní údržby TSML, už nyní zabezpečená.

„Zkontrolovali jsme zhruba 50 problémových dešťových vpustí, které v minulosti způsobovaly problémy. Na deseti místech, například v ulici Dr. Milady Horákové, jsme zpevnili ohrazení řeky Nisy. Po celý víkend budeme mít pohotovost, připravených je deset posádek. Dvě s fekálními vozy na odčerpávání vody a osm s technikou na úklid spadaných větví,“ představil posádky Házl.

„Máme připravený i nakladač, traktory, bagr a kontejnery na případný úklid naplavené zeminy. Počítáme s tím, že v neděli již zahájíme úklid, aby se lidé v pondělí dostali řádně do zaměstnání či do škol,“ předznamenal.