Višňovou voda odstřihla od světa. Příroda nám asi něco vrací, zamýšlí se místní

„Jsme odříznutí od zbytku světa. Uzavřené jsou obě komunikace z Předlánců do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky,“ hlásil dnes ráno starosta Višňové Michal Scheidl. Situace se zde ani během sobotního odpoledne příliš nezlepšila.

„Chtěl jsem se dostat do Černous, ale nejde to ani jedním směrem. Všechny mosty a cesty vedoucí dolů jsou zaplavené,“ ukazuje směrem ke svému cíli senior uvězněný ve vesnici Předlánce.

V jízdě mu kromě zákazu vjezdu a hasičských hlídek nedovolí pokračovat především kompletně zaplavená silnice, téměř nerozeznatelná od okolních zahrad, parků a polí.

„Není to dobré, ale my bydlíme nahoře a zásoby máme, takže žádné strachy. V roce 2010 to bylo o dost horší,“ přidává se vedle něj stojící muž.

„Ve Višňové se čerpá voda přitékající do obce před povodňovou hrází směrem přes hráz. Velmi dobře tam zafungoval poldr, který je vybudovaný nad obcí. Ten v tuto chvíli zachycuje velké množství vody,“ vysvětluje ředitel HZS Libereckého kraje Jan Hadrbolec.

Od dnešního rána v Libereckém kraji zasahuje více než 130 posádek dobrovolných hasičů. Profesionální hasiči hlásí plný stav a mají připravené zálohy, zdravotnická záchranná služba navýšila na Frýdlantsku svůj počet o dvě posádky. Hejtman Martin Půta zatím způsobené škody zhodnotil plošně jako malé.

„Mám zatopenou celou zahradu, ale naštěstí jsem už skoro všechno stačil sklidit. Sice se zdá, že je voda všude, ale tenkrát byla ještě o víc než metr výš. Nikam se nechystáme, nepotřebujeme evakuovat, počkáme až to přejde,“ říká při pohledu na svou zahradu další z přítomných.

„Po roce 2010 jsem to tady celé zase dal dohromady, odbahnil to a všechno zasadil znovu. Na tohle se nedá připravit, můžeme to jen zmírnit. Příroda je mocná a nic proti ní nezmůžeme, asi nám něco vrací,“ zamýšlí se.

Na většině území kraje mají během dneška srážky ustat a hladiny toků už by neměly stoupat.

„Druhá zpráva ale není úplně dobrá. To je to, že bude dále pršet v Jizerských horách, především na severní straně Jizerských hor. To znamená, že nejvíc zatížená bude Smědá a částečně Jeřice a Lužická Nisa,“ upozorňuje hejtman Půta.