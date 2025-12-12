„Nevíme, zda šlo o náhlou zdravotní příhodu nebo úmrtí v přímě souvislosti s požárem,“ vysvětlila důvod pitvy mluvčí policie Ivana Baláková.
Škoda vzniklá při požáru je odhadem za 800 tisíc korun, uvedli hasiči. Požár v Manušicích jim byl nahlášen ve čtvrtek v 11:13. „Vyjížděli jsme k požáru nízké budovy, byla to nějaká přístavba k rodinnému domu,“ sdělila krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Požár likvidovali hasiči z pěti jednotek zhruba dvě hodiny. Příčinu ohně odborníci zjišťují.