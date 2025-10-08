Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

„Na tísňovou linku 112 byl požár nahlášen osm minut po 10. hodině dopolední,“ informovala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová. Průzkum potvrdil, že se v domě nikdo nenacházel.
Dvě profesionální a sedm dobrovolných jednotek hasilo plameny čtyřmi proudy C i z výškové techniky. Čerpací stanoviště si zřídily na místním rybníku.
Ve 12:43 velitel zásahu nahlásil na operační středisko lokalizaci požáru.
„Už redukujeme nasazené síly a prostředky, provádíme ještě dohašovací práce,“ sdělila po 13. hodině mluvčí Benešová. Hasiči nyní rozebírají střechu a konstrukce budovy.
Problémy s bezdomovci
Na místě byl i starosta Kravař Robert Lůžek, podle nějž se budova – stejně jako celá obec – nachází od roku 1995 v památkově chráněné rezervaci.
„Teď hasiči zajišťují okolní majetek, aby nepadaly tašky na vedlejší budovy a neohrožovaly je. Dům v bezprostřední blízkosti se podařilo zachránit, hasiči tu byli opravdu rychle,“ sdělil Lůžek.
Dům, který podle něj prošel zhruba před osmi až deseti lety kompletní rekonstrukcí, je v soukromém vlastnictví. „Nikdo v něm nebydlí, akorát v něm policie opakovaně řešila bezdomovce,“ uzavřel starosta Kravař.