V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí

Autor: lav
  19:12aktualizováno  20:07
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Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se událost obešla bez zranění, požár dostali před 19. hodinou pod kontrolu.

KRIMI

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Krajští hasiči přijali na tísňové lince oznámení o požáru střechy nízké budovy na Nerudově náměstí v Liberci. Hasební práce probíhaly zhruba od 17:45, vzhledem k rozsahu požáru proběhla i evakuace osob z okolních domů.

Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. (9. srpna 2026)
7 fotografií

„Na místě zasahuje pět jednotek požární ochrany. Požár se podařilo lokalizovat v 18:45,“ oznámila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Petra Knížková s tím, že událost evidují bez zranění. „Patnáct osob se evakuovalo samo ještě před naším příjezdem,“ dodala.

Hasiči nasadili dva vnitřní proudy a jeden vnější pomocí výškové techniky. Na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Dopravu v okolí Nerudova náměstí omezují uzavírky,“ sdělila Policie ČR na síti X.

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