V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí

Krajští hasiči přijali na tísňové lince oznámení o požáru střechy nízké budovy na Nerudově náměstí v Liberci. Hasební práce probíhaly zhruba od 17:45, vzhledem k rozsahu požáru proběhla i evakuace osob z okolních domů.
„Na místě zasahuje pět jednotek požární ochrany. Požár se podařilo lokalizovat v 18:45,“ oznámila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Petra Knížková s tím, že událost evidují bez zranění. „Patnáct osob se evakuovalo samo ještě před naším příjezdem,“ dodala.
Hasiči nasadili dva vnitřní proudy a jeden vnější pomocí výškové techniky. Na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.
„Dopravu v okolí Nerudova náměstí omezují uzavírky,“ sdělila Policie ČR na síti X.