Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:22aktualizováno  8:22
Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji, škody hasiči předběžně odhadli na 300 milionů. Dopoledne mají přijet vyšetřovatelé.
Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026) | foto: Sbor dobrovolných hasičů Pecka

12 fotografií

Požár průmyslové haly u železniční trati byl hasičům nahlášen ve čtvrtek kolem 16:30. Hořet začala střecha výrobní haly, při příjezdu hasičů už šlehaly plameny střechou ven.

K ohni se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.

9. dubna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pod kontrolu dostali hasiči požár ve čtvrtek večer, lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 20:00. Poté začali dohašovat skrytá ohniska. Před půlnocí se jednotky začaly stahovat na základny.

„Zásah ještě neskončil,“ řekla dnes po 7:00 mluvčí zastupující Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.

Při požáru nebyl nikdo zraněn. Zhruba dvě desítky zaměstnanců se z haly evakuovaly ještě před příjezdem hasičů. Podle zastupující mluvčí hasičů patří požár k největším v Libereckém kraji za posledních několik let.

Příčina vzniku požáru je v šetření, řekla v pátek Masná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Velikonoční návrat. Kasárna Karlín znovu otevřou a slibují klidnější provoz

Nádvoří Kasáren Karlín

V areálu bývalých kasáren poblíž Florence je ještě klid. Na nádvoří stojí jen pár stolů, na plátně se suší ranní rosa a mezi stromy, které tu za poslední roky vyrostly, se pomalu probouzí další, méně...

UFC 327: Procházka se postaví Ulbergovi. Kdy začne hlavní zápas?

Jiří Procházka v tréninkovém centru nazvaném BJP Institut.

Český bojovník Jiří Procházka se vrací do klece a čeká ho další klíčový zápas v UFC. Kdy přesně nastoupí, kde turnaj sledovat a na koho narazí? Přinášíme přehled všech důležitých informací.

10. dubna 2026  8:16

Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.

10. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

ilustrační snímek

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k...

10. dubna 2026  6:06,  aktualizováno  6:06

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

10. dubna 2026  7:34

Veselá pouť v turnovském divadle

ilustrační snímek

Do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat zavede děti představení Veselá pouť, které v sobotu od 10 hodin obsadí Městské divadlo v Turnově.

10. dubna 2026  7:28

OBRAZEM: Uvidíte je teď a pak už možná nikdy. Policie ukazuje staré frčky i motorky

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v...

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v Brně. Výstava „Policejní ředitelství v Brně 1918-1945“ podle tvůrců Radka Slabotínského a manželů Kubingerových vznikala...

10. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Adrenalin, sekery a pily: Sezona STIHL TIMBERSPORTS® startuje v Brně

10. dubna 2026

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Kyberútoky přes firemní routery ukazují slabinu sítí. Riziková je i energetika

10. dubna 2026

Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

František Hanáček, pořadatel Maver Cupu, zve diváky na závody profesionálních...

Na začátku dubna nebývají ryby rozjeté naplno. Přesto je lze najít překvapivě blízko břehu – hlavně tam, kde slunce přihřeje mělčinu, kde je rákosí, tráva a přirozená potrava. Neplatí to ale po celý...

10. dubna 2026  5:25

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.