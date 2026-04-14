Ve vyhořelém areálu na Semilsku chce firma obnovit výrobu, zatím ji přesune

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Společnost Walraven přesune výrobu z vyhořelého areálu v Horce u Staré Paky na Semilsku dočasně do svých dvou jiných závodů v okolí. Zničený areál, ve kterém oheň minulý týden podle prvotního odhadu způsobil škodu 300 milionů korun, chce obnovit. Šlo o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle Vladimíra Suchánka, jednatele firmy Suchánek & Walraven už firma s odstraňováním škod začala. „Objednali jsme si specializovanou firmu, schválenou pojišťovnou. Říkali, že to potrvá asi měsíc,“ uvedl jednatel.

Dvě desítky profesionálních a dobrovolných jednotek z Libereckého a Královéhradeckého kraje bojovaly s ohněm 19 hodin. (10. dubna 2026)
Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár. (10. dubna 2026)
Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár. (10. dubna 2026)
Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár. (10. dubna 2026)
25 fotografií

Suchánek zatím nedokáže odhadnout, za jak dlouho se podaří vybudovat v Horce nový výrobní areál. „Je teprve v šetření, proč se to stalo. A zatím ani nevím, jak dlouho pak všechny stavební procesy mohou trvat,“ dodal.

Příčina požáru je nejasná

Příčinu vzniku jednoho z největší požárů v Libereckém kraji za několik posledních let šetří policie. Její regionální mluvčí Dagmar Sochorová řekla, že vyšetřovatelé zatím nevyloučili žádnou příčinu, mezi které obecně patří technická závada, nedbalost i úmysl.

„Jsou mimo jiné zadané znalecké posudky a budeme čekat na jejich výsledky,“ dodala Sochorová.

Společnost Walraven, která vyrábí kovové díly a součásti a montážní systémy, zatím jako dočasnou náhradu využije své závody v nedaleké Čisté a v Borovnici na Trutnovsku.

Firma přesune i pracovníky

„Musíme koupit nové stroje a rozjet to tam,“ uvedl Suchánek. Podle něj počítají s tím, že do okolních závodů přesunou i pracovníky z vyhořelého areálu v Horce. „Jsou teď na sto procentech na překážkách v práci (náhrada mzdy, pozn. red.),“ dodal Suchánek. Podle něj jde zhruba o 100 pracovníků.

Společnost Suchánek & Walraven podle údajů v obchodním rejstříku zaměstnává zhruba 330 lidí. Poslední známý hospodářský výsledek je za rok 2024, kdy při tržbách 1,25 miliardy dosáhla zisku skoro 72 milionů korun.

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Hasičům byl požár průmyslového areálu na pomezí Libereckého a Hradeckého kraje nahlášený minulý týden ve čtvrtek před 16 hodinou, zásah trval 19 hodin.

Hasiči nejprve vyhlásili druhý stupeň poplachu, o půl hodiny později ho zvýšili na třetí stupeň ze čtyř a povolali další posily. Zasahovalo 20 jednotek, z toho 13 z Libereckého a sedm ze sousedního Královéhradeckého kraje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím.

14. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Uhelný trh

Uhelný trh

V Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu bylo možné vidět dlouhý autobus. Zřejmě do úzkých ulic ho nahnala navigace. Vše naštěstí dopadlo dobře.

vydáno 14. dubna 2026  14:41

ÄŚistĂ­rna vod v RybitvĂ­ pouĹľĂ­vĂˇ anammoxovĂ© bakterie, jsou vĂ˝konnĂ© a rychlĂ©

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.