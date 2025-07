U Máchova jezera vyhořela oblíbená restaurace Bílý Kámen, oheň budovu zničil

Kvůli rozsahu požáru vyhlásili hasiči postupně až třetí stupeň poplachu. Jeho likvidaci vyhlásili kolem půl dvanácté dopoledne. V kempu bylo přibližně 30 lidí, nikdo nebyl zraněn, příčiny požáru ani výši škod zatím hasiči neznají.

Požár byl na operační středisko nahlášen ve středu zhruba půl hodiny po půlnoci. „Při příjezdu první jednotky, což byli profesionální hasiči z Doks, byla zhruba jedna třetina objektu restaurace zasažená požárem,“ řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

„Bylo to oblíbené, shořel kus historie,“ řekl pro iDNES.cz starosta města Roman Fajbík, který byl v noci osobně na místě. „Byl to podnik diskotéky Bílého Kamene – Blue Bar, tedy restaurace s terasou. Bílý kámen disponuje dvěma diskotékami: té hlavní, která je umístěná hlouběji v lese, se nestalo nic. Tato, kterou zničil požár, je spojena s restaurací a teráskou,“ vysvětlil starosta.

„Hasiče jsem přestal počítat“

Pavla Buriana, který byl ubytovaný v hotelu Bellevue v Doksech, vzbudil požární poplach zhruba v půl jedné v noci. Hotel je vzdušnou čarou asi kilometr od místa, kam se sjížděla hasičská auta.

„Když jela asi pátá cisterna, tak jsem si řekl, že to bude asi něco velkého. Pak jsem pouze natáčel průjezdy techniky z balkonu, protože se stejně nedalo spát. Při 35. průjezdu jsem přestal počítat,“ popsal. „Pak jsem zahlédl neoznačené auto policie, asi kriminálka,“ zamyslel se.

Michael Mikeš navštívil restauraci jen pár dnů před požárem, který ji srovnal se zemí. O uplynulém víkendu tu s kamarády ještě slavili narozeniny. „Pro mě to byl docela šok,“ připustil. Do podniku chodil rád, vždy tam bylo živo. „Super obsluha, příjemní lidé. Jezdil jsem tam hlavně na různé akce. Tohle bude hodně chybět,“ uvedl. „Ale doufám, že to majitel třeba dá ještě do pořádku, byla by to škoda,“ uzavřel.

Oheň se rozšířil na celou budovu

Z budovy nebylo podle mluvčí hasičů nutné nikoho evakuovat, událost se obešla bez zranění. „Postupně jsme nasadili šest vodních proudů i výškovou techniku. Hasiči nasadili také vysokotlaké hasící a řezací zařízení Cobra, zasahovat museli v dýchací technice,“ popsala.

Z restaurace hasiči vynesli několik propanbutanových lahví, oheň se ale postupně rozšířil na celou budovu, velitel zásahu tak vyhlásil druhý stupeň poplachu a kolem 02:15 dokonce třetí stupeň a povolal k požáru další jednotky.

Nad ránem tak u Máchova jezera zasahovalo 13 profesionálních jednotek z Libereckého kraje a na pomoc přijeli i středočeští profesionálové z nedaleké Bělé pod Bezdězem. Vodu čerpali hasiči z hydrantu v Doksech a nedalekého Břehyňského rybníka.

Zasažena byla střešní konstrukce budovy, která se zřítila. „Z restaurace zůstalo několik zdí a příček, hasičům se podařilo před ohněm ubránit vedlejší objekt a okolní chatky, lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 3:41,“ řekla mluvčí. Hasiči zůstávají, i když počet jednotek se postupně snižuje.

„Kolem 4:30 jsme nasazovali drony k monitorování požářiště,“ uvedla Benešová. Hasiči podle ní postupně místo kontrolovali termokamerou a dohašovali ohniska.

Požár se hasičům podařilo zlikvidovat kolem půl dvanácté dopoledne. „Dohašovací práce probíhaly dvěma proudy C, využili jsme termokamery. Příčina vzniku požáru je aktuálně předmětem probíhajícího vyšetřování stejně jako výše škod způsobených plameny,“ dodala Benešová.