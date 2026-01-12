Na Českolipsku hoří stodola, hasičům komplikuje zásah mrazivé počasí

„Událost nám byla nahlášena kolem čtvrt na šest ráno,“ sdělila mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Požár likviduje osm hasičských jednotek. „Na místě vyroste stan pro zasahující hasiče, aby tam měli zázemí, protože jim zásah komplikují mrazivé teploty. Už nyní jsou pro ně zajištěné teplé nápoje,“ přiblížila mluvčí.
Pro dostatečné zásobování místa vodou hasiči zřídili čerpací stanoviště na Svitavce v blízkosti místa zásahu. „Mráz nám částečně komplikuje zásah i proto, že při takto silných mrazech dochází k zamrzání čerpadel na cisternách,“ dodala Benešová. Příčinu požáru a škody, které napáchal, určí vyšetřovatel.