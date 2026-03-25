Předmostská venuše a další vzácné exponáty se dnes vrátily za doprovodu policejní zásahové jednotky z Turnova do Brna. Muzeum v Českém ráji si zapůjčilo několik desítek sbírkových předmětů z Moravského zemského muzea pro výstavu zaměřenou na nejstarší dějiny lidstva. Exponáty mělo turnovské muzeum pojištěné na více než 20 milionů korun, řekl dnes ČTK jeho ředitel Jan Prostředník. Návštěvnost výstavy byla podle něj na zimu mimořádná.
"Moc se těším, až to bude uložené zpátky v Brně a zbavím se zodpovědnosti. Protože samozřejmě velká zodpovědnost to je, to si musí člověk uvědomit," řekl Prostředník před odjezdem kolony.
Kolem 10:30 už byly exponáty opět "doma", tedy v brněnských depozitářích. Například Střelická venuše tam však dlouho nezůstane. Na podzim se přesune do výstavy Mýtus velké bohyně v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea, kde vystřídá venuši zvanou Hedvika, která je zapůjčená z Muzea Znojemska.
"Hedvika je torzo – je to vlastně noha – zřejmě největší neolitické hliněné sošky ve střední Evropě. Lze z ní usuzovat, že soška mohla být až 60 cm vysoká. Byla objevena teprve nedávno – v roce 2009 v Mašovicích. Střelická venuše je zajímavá mimo své stáří a opravdu krásný vzhled i tím, že jsou na ní naznačeny šperky i vlasy – nebývá to úplně obvyklé," uvedla náměstkyně ředitele Moravského zemského muzea Barbora Onderková.
Nejvzácnější z exponátů zapůjčených do Turnova byla Předmostská či Předmostecká venuše stará zhruba 30.000 let, která je národní kulturní památkou. Jde o rytinu ženské postavy na mamutím klu. "Zdárně tomu na výstavě sekundovaly další exponáty, jako například takzvaný zlatý chlap z Blučiny, což je výbava velmožského hrobu z druhé poloviny pátého století našeho letopočtu," uvedl ředitel turnovského muzea.
Výstavu v klenotnici muzea za dva měsíce jejího trvání navštívilo zhruba 5000 lidí, což je podle Prostředníka pro zimní období mimořádná návštěvnost. "Je to v podstatě totéž, co chodí v hlavní sezoně," dodal. Výstavu muzeum uspořádalo ke 140. výročí svého založení.