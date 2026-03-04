Napouštění liberecké přehrady se blíží, za úpravu okolí dá město 80 milionů

Autor: ČTK
  14:02aktualizováno  14:02
Liberec zaplatí za úpravy okolí přehrady Harcov skoro 80 milionů korun. V soutěži dostalo město sice jedinou nabídku, je ale o 16 milionů nižší, než čekalo. S výsledkem jsme spokojení, řekl ve středu náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Předpokládá, že smlouvu po vypršení všech zákonných termínů budou moci s firmou PK Advisory uzavřít na konci března a veškeré práce budou hotové do konce září.
Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.

Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.
Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.
Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.
Liberecká přehrada i její okolí prochází rozsáhlou obnovou.
14 fotografií

Radnice chtěla okolí přehrady původně revitalizovat v minulém roce, podle Janďourka ale museli práce odložit kvůli zpoždění rekonstrukce nádrže, kterou financuje Povodí Labe. Kvůli tomu město nyní i znovu vybíralo dodavatele.

V prvním řízení zakázku už předloni získala firma Baustadt s cenou 66 milionů korun, v dojednaném termínu ale mohla provést práce jen za 6,3 milionu korun. Město a firma se proto dohodly na ukončení smlouvy.

Dřívější realizaci zakázky podle Janďourka znemožnilo, že se dosud nemohli dostat s mechanizací na promenádní cestu kolem přehrady, protože přístup na ni využívalo Povodí Labe pro zázemí své stavby. „Naše práce by měly začít v návaznosti na opuštění těch prostor. Povodí Labe nám slíbilo, že to bude do 31. března,“ řekl Janďourek.

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec ve středu konstatoval, že stavba se blíží k závěru. „Dělají se různé dodělávky a ve druhé polovině března budeme dělat suché zkoušky technologií. Pokud budou bez problémů, začneme pak i napouštět přehradu,“ dodal.

Přehrada Harcov dokončená v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách je kulturní památkou. Rekonstrukce probíhá od roku 2022. Stavba za 481 milionů korun bez daně zahrnuje opravu hráze, pravobřežní zdi a odbahnění dna. Stavbu mimo jiné prodloužily problémy při dotěsňování podloží hráze, aby se přes něj neztrácela zadržovaná voda. Práce komplikovaly velice složité geologické poměry.

Okolí přehrady chce radnice revitalizovat kvůli tomu, že patří mezi nejcennější zelené plochy ve stotisícovém krajském městě a je oblíbeným místem pro vycházky a rekreační běhání. Práce budou podle náměstka rozdělené na etapy.

Začaly úpravy okolí liberecké přehrady, vznikne tu promenáda i nevšední hřiště

„První etapa, tedy úsek od hráze po pěší spojku do Blahoslavovy ulice, by měla být pro veřejnost zpřístupněna v srpnu, zbytek stavby bude probíhat do podzimu letošního roku,“ uvedl.

Obnovy se dočká více než kilometr dlouhá promenádní cesta včetně pláže u pravobřežní zdi přehrady. Přibudou i nová schodiště usnadňující přístup k pláži ze strmého kopce od Blahoslavovy a Chelčického ulice. Nová bude i lávka přes Harcovský potok u Bílého mlýna pro bezpečnější přístup do Zvolenské ulice a přibude chodník na začátku Zvolenské ulice.

„Bude vysazeno 28 nových stromů a několik tisíc trvalek a cibulovin, dále pak bude instalováno zimoviště pro ježky, hnízdní budky či broukoviště,“ dodal náměstek.

9. ledna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.