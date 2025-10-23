Liberecký bazén bude do Vánoc pod střechou, cena přestavby stoupla jen mírně

Stavbaři finišují s bouracími pracemi. V libereckém plaveckém bazénu by je chtěli mít hotové do zimy.
„Už spíš vytváříme nové, než že bychom ničili. Obvod zůstal, někde jsme do něj museli zasáhnout nad rámec projektu, protože byl zhotovený před čtyřiceti lety a nevyhovoval nosností pro novou fasádu,“ nastínil Štěpán Verner z firmy Metrostav DIZ, která práce provádí.
Práce na nové fasádě by měly začít v druhé polovině listopadu a do Vánoc by měla být celá hala nahrubo zavřená. „Chceme přes zimu pracovat nezávisle na sněhu. Kdybychom to nestihli, tak od bazénové haly oddělíme zázemí, abychom mohli pracovat alespoň tam,“ upřesnil Verner.
Současný termín dokončení přestavby bazénu je 9. června 2027. „Alespoň trochu jako bazén by to mělo vypadat zhruba za rok,“ popsal Verner.
Od začátku stavby muselo město odsouhlasit zhruba čtyřicet změn v různých finančních částkách.
„Nejvýznamnější z nich je stropní deska nad sálem fitness, ta staticky nevyhověla, a pak řešení divoké řeky. Tam jsme zjistili špatný stav betonové konstrukce. Uděláme ji celou novou v nerezovém provedení,“ popsal vedoucí odboru majetkové správy a sportu Jaroslav Schejbal.
Strop nad sálem fitness dělníci bourali v létě. Teď už pracují na nové desce. Nečekaná demolice si podle stavbařů vyžádala jen malá omezení.
„Nemohli jsme třeba realizovat nový vstup, ale nějakým způsobem se s tím pereme a nemyslím si, že by to mělo mít zásadní dopad na průběh realizace,“ ujistil Verner.
Kvůli stavebním změnám se také zvýšila cena rekonstrukce bazénu. „Bavíme se o výši necelých pěti procent z ceny díla, což je na takhle významné stavbě nízká částka,“ přiblížil Schejbal. Původní vysoutěžená cena byla zhruba 750 milionů korun bez daně.
Z areálu nákladní auta vyvezla už kolem dvanácti tisíc tun suti, což je více, než dělníci očekávali. Mezi odpadem byla i ikonická červená mozaika a elektroporcelán. Návštěvníci je ale v bazénu najdou i po rekonstrukci.
„Podařilo se nám domluvit s původními výrobci. Bude to vyrobené v Česku pod původními značkami,“ vyzdvihl Verner.
Mozaiku kdysi zhotovila Preciosa a elektroporcelán pochází z Loun.
Stavbaři aktuálně dokončují třeba dětský bazének a v zázemí bazénu pracují zedníci. „Taky montujeme rozvody technologického zařízení budovy, což znamená páteřní rozvody vzduchotechniky, elektroinstalace a vody s kanalizací,“ doplnil Verner.
Po rekonstrukci budou pro návštěvníky vybudované nové šatny, které budou společné s převlékacími kabinkami, sprchy pak budou oddělené. Zůstane volný průchod i mezi oběma bazény. Vrátit by se měl také nerezový tobogán, červený laminátový už je zlikvidovaný.