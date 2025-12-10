Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

Autor: hop, lav, ČTK
  8:02aktualizováno  17:10
Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka byla na Technické univerzitě, kde se hlava státu setkala s odborníky přes nanomateriály. Před polednem Pavel promluvil k libereckým zastupitelům o tom, jak je důležité pokračovat v podpoře Ukrajiny, ve čtvrtek se potká se studenty či starosty na Tanvaldsku.

Ve středu ráno zamířil Pavel do Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace(CXI) při Technické univerzitě v Liberci.

Před budovou CXI jej kromě ředitele ústavu Miroslava Černíka přivítali také rektor Miroslav Brzezina, hejtman Martin Půta, zaměstnanci univerzity a desítky novinářů. Na hladký průběh a bezpečnost návštěvy dohlíželi policisté.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj, nejdříve zavítali do CXI při Technické univerzitě v Liberci. (10. prosince 2025)
Podle vedoucího Oddělení technologie životního prostředí CXI Lukáše Dvořáka je nasnadě, proč prezident zavítal právě na toto pracoviště. „Jsme v Liberci – na Technické univerzitě, která se proslavila výrobou nanovláken. Chceme panu prezidentovi ukázat přípravu nanovláken, jejich aplikaci, využití v praxi. Konkrétně v ochraně životního prostředí,“ líčil Dvořák.

Pavel si v elektronovém mikroskopu prohlédl strukturu nanovláken, součástí programu byla i jiskřivá ukázka, jak nanoželezo reaguje na vzduchu. „Je to docela efektivní, zhruba dvaceti až třicetivteřinová ukázka,“ dodal Dvořák.

„Nejvíc ho možná zajímal 3D tisk, protože jsme mu ukazovali některé tajné věci, které děláme pro Defence, pro armádu. To asi bylo téma, které je mu nejblíž. Řešíme tu totiž součásti pro drony a helikoptéry a také motory,“ uvedl Miroslav Černík, ředitel CXI. Vědci nezapomněli ani na první dámu, dostala od nich vázu s růžemi v národních barvách, které vytiskli pomocí 3D tisku.

„Je velice povzbudivé vidět pracoviště takové úrovně, které spolupracuje s řadou podobných pracovišť ve světě na projektech. A to například v oblasti elektronových mikroskopů a zkoumání materiálů, ale i aplikačního využití různých nanotechnologií, například pro čištění vod,“ uvedl po návštěvě Pavel.

Turka vyslechnu, ale mám s ním velký problém, trvá na svém prezident Pavel

Z univerzity se prezidentský pár přesunul na libereckou radnici, kde mu vyšel v ústrety primátor Jaroslav Zámečník.

Podpis do svého alba se známkami chtěl od Pavla získat filatelista Roman Kollitz. „S panem prezidentem vyšel příležitostný tisk České pošty, tak jsem jej přišel požádat o jeden autogram,“ ukazoval svou sbírku. „Také jsem mu přišel poděkovat za ochotu, že je ve svém věku ochoten věnovat svůj čas a úsilí našemu státu. Protože já bych to už nedělal,“ smál se muž z Frýdlantska.

„Další podpora Ukrajiny je naprosto zásadní“

Před polednem prezident hovořil v historické obřadní síni s libereckými zastupiteli. Na dotaz, jestli bude stát i nadále podporovat Ukrajinu, odpověděl, že je to podle něj naprosto zásadní. Úspěšné dořešení války na Ukrajině ve smyslu mírového ujednání vnímá jako důležité z hlediska bezpečnostního, ale i ekonomického.

„Podpora Ukrajiny pro nás znamená nejen bezpečnostní záruky do budoucna, ale také ekonomické příležitosti,“ nastínil Pavel.

„Kdybych odhlédl od solidarity, ochrany principů a hodnot a díval se na to jen pragmaticky, nedávalo by mi smysl, abychom teď podporu Ukrajiny přerušili, protože si tím zavřeme dveře pro možnou další spolupráci při její obnově – která dřív nebo později přijde,“ podotkl.

Česko je menší zemí, která by se podle něj měla spoléhat na to, že existují nějaké záruky – v mezinárodním právu, i v tom, že pravidla jsou respektována malými i velkými zeměmi.

„A jestli přijmeme myšlenku, kterou zastává prezident Putin a možná mnozí další, to znamená, že pravidla hry určují ti velcí a malí jsou tady od toho, aby poslouchali, pak samozřejmě budeme žít v úplně jiném světě,“ varoval.

Ukrajina chce podle něj to, co jsme chtěli v 90. letech my. „Kdyby nám tenkrát na začátku 90. let někdo řekl, že nemůžeme být členy NATO nebo EU jenom proto, že jsme v bezpečnostní sféře, vlivu a zájmu Ruska, tak bychom se hodně čertili,“ shrnul prezident s konstatováním, že bychom ten samý luxus měli dopřát Ukrajině. „Aby o své budoucnosti mohla rozhodnout sama. Včetně toho, součástí jakého uskupení by chtěla být,“ uzavřel.

Na radnici strávil Pavel zhruba dvě hodiny. Za zavřenými dveřmi řešil například i rozpočtové určení daní, které je pro Liberec nevýhodné, volební zákon, kvůli němuž kraj přišel o dva poslance, nebo dopravní dostupnost, a to především tu železniční. „Cesta do Prahy stále trvá déle než dvě hodiny, což je ve 21. století skutečně na pováženou,“ upozornil prezident.

Dary: Nůž pro prezidenta, první dámě šperky

První dáma Eva Pavlová mezitím navštívila vánoční trhy před libereckou radnicí, kde si prohlédla betlém a popovídala s dětmi, s prázdnou pak neodešla z regionálního obchodu s dámským oblečením.

Během oběda s hejtmanem a členy krajské rady došlo na slavnostní předání darů, které představují místní řemeslnou a sklářskou tradici. Prezident převzal ručně kovaný nůž, zatímco jeho žena obdržela sadu sklářských šperků se zlatým zdobením. Společným darem prezidentskému páru pak byla sada šestadvaceti ručně foukaných vánočních ozdob.

„S hejtmanem a jeho radními jsme pokryli veškerou tematiku od zdravotnictví přes dopravu, životní prostředí až po vzdělávání a řadu dalších,“ podotkla hlava státu.

Odpoledne Pavlovi navštívili Dětské centrum Liberec, které je zaměřeno na řešení krizových situací a krátkodobých pobytů dětí. „Musím říct, že to centrum patří asi k těm nejlepším, která jsem zatím měl po republice možnost vidět. Nejenom z hlediska prostředí, ale i atmosféry a přístupu k dětem. Myslím si, že je to velice dobrý příklad, jak takovou péči dělat,“ vysekl prezident poklonu dětskému centru.

Manželé se také sešli s koordinátorem Krajské platformy pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou. Závěr prvního dne patřil návštěvě Centra vojenské kynologie v Chotyni.

Ve čtvrtek prezident zamíří do Jablonce

Ve čtvrtek zahájí prezident den návštěvou jabloneckého magistrátu a debatou se studenty Střední školy řemesel a služeb.

Poté se setká se starosty z Tanvaldska, navštíví firmu KV Final a městský úřad v Ralsku, kde také bude mít tiskový briefing společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. Na závěr bude hlava státu debatovat s občany v České Lípě.

Liberecký kraj prezident navštívil už v dubnu roku 2023, krátce po nástupu do funkce. Zavítal tehdy do Frýdlantského výběžku, v Liberci poklepal na základní kámen Centra urgentní medicíny.

