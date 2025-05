„Byla to nádhera. Musím říct, že Škodovka vůbec nezaostává za konkurencí. A čeští závodníci taky ne,“ usmíval se po rychlé jízdě na polygonu prezident.

Na dotaz, zda se mu při řezání ostrých zatáček, prudkém brzdění a divokém otáčení kolem osy neudělalo špatně, odpověděl vesele: „Kdepak, já už jsem to zažil vícekrát.“

Ještě předtím hlava státu odhalila plastiku vzdávající hold závodníkovi Václavu Vondřichovi na náměstí v nedaleké České Lípě. Legendární jezdec před 120 zvítězil na neoficiálním motocyklovém mistrovství světa Coupe International ve francouzském Dourdanu.

„Byl to jeden z prvních profesionálních závodníků značky Laurin & Klement, později Škoda,“ vysvětlil na českolipském náměstí Pavel Dušánek, ředitel sosnovského autodromu, kam se skleněná plastika přesune. Právě v jeho hlavě se zrodila myšlenka slavného závodníka zvěčnit.

Vondřicha ocenil i prezident Pavel. „Když jsem viděl, na jakých strojích a silnicích se tehdy závodilo, tak mám k těmto závodníkům obrovský respekt. Dnes všichni věříme, že jsme úžasní piloti, přitom většinu umění za nás udělají auta a motorky se spoustou elektroniky a úžasnými podvozky. Dřív to museli být opravdoví frajeři,“ řekl.

Létající kovář

Dílo vytvořili novoborští skláři z Kolektiv Ateliers. „Plastika vznikla na základě dobové kresby Václava Vondřicha, kterému se přezdívalo Létající kovář. A to proto, že závodil s batohem, ve kterém měl náhradní díly,“ popsal artefakt zakladatel společnosti Michal Vlček. „Jde o techniku pískování. Stejnou jsme použili při tvorbě fasády českého pavilonu na EXPO v Japonsku,“ upřesnil Vlček.

Do České Lípy dorazil dokonce Vondřichův prasynovec Petr Vondřich. A to i přes to, že k motocyklům nechová žádný hlubší vztah. „Jednou jsem díky němu dostal zápočet. Byl jsem úplně tupý, nic jsem nevěděl, tak se mě zkoušející na základě stejného jména zeptal, zda je to můj příbuzný. A když jsem přitakal, smiloval se a zápočet mi dal,“ zavzpomínal Petr Vondřich.

Laurin & Klement - Václav Vondřich po vítězném závodě, Václav Klement stojí vedle něj.

Odhalení plastiky přihlíželo přes šest stovek motorkářů, kteří se zúčastnili spanilé jízdy Kolama dolů. Na stroji Triumph přijel do České Lípy i známý herec David Matásek, který akci moderoval a zmínil výhody sosnovského okruhu, na kterém se koná řada řidičských kurzů.

„Pro nás amatérské závodníky je dobré si některé věci osahat na okruhu a nezkoušet to na Kokořínsku,“ zamyslel se herec známý ze série o Básnících nebo seriálu Polda.

Pavel: poprvé na motorce ve dvanácti letech

Kurzy si prošel i prezident Pavel. „Do Sosnové jezdím pravidelně, protože se tu učíme zlepšovat na motorkách i v autech. Čím víc toho člověk najezdí, tím víc zjistí, kolik se toho ještě má učit,“ vysvětlil prezident, který na jednostopé stroje usedá od svých dvanácti let. A právě v mládí zažil svoji nejhorší dopravní nehodu na motorce.

„Nejvážnější karambol jsem měl na začátku své motorkářské kariéry, kdy jsem si koupil svoji první Jawu 350 a sestřelil mě ještě kluk autem, které měl půjčené od tatínka. Od té doby jsem naštěstí nikde žádnou vážnější nehodu neměl,“ pomyslně zaklepal Pavel.

Poté se na svém stroji BMW F 900 GS přesunul do centra Sosnové Classic, kde se kromě současných závodních aut proháněly historické monoposty a legendární stroje. „Máme tu auta, která v Čechách nikdy nebyla na jednom místě. Jsou tu vozy za miliardu korun. Je to ale především spíš setkání než závod,“ vysvětlil ředitel okruhu Dušánek a zmínil Alfu Romeo P3. „Toto auto jezdilo za závodní tým, který vlastnil Enzo Ferrari před druhou světovou válkou,“ dodal Dušánek.

Ani letos v Sosnové nechyběla žijící legenda motorsportu. Letos dorazil dvojnásobný vítěz závodu v Le Mans a bývalý pilot formule 1 Hans-Joachim Stuck. „Je krásné být tu s vámi. Velmi rád jezdím do České republiky a stále miluji závodění,“ potěšil tisíce návštěvníků.