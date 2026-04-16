Řidička auta na silnici přiléhající k fotbalovému hřišti narazila do odbočujícího cyklisty a smetla ho do příkopu. Ten pak zůstal zaklíněný pod předním kolem jejího vozidla.
Fotbalisté, kteří zrovna byli uprostřed zápasu, nehodu naštěstí zaznamenali a okamžitě zraněnému přispěchali na pomoc. Společnými silami vůz nadzvedli a odtlačili. Zraněnému poskytli neprodleně i první pomoc.
Cyklista z incidentu vyvázl nakonec s jedním zlomeným obratlem, což podle svědků lze považovat za veliké štěstí. Později se navíc ukázalo, že hráči celou dobu zachraňovali shodou okolností vnuka předsedy domácího klubu Rozsání.