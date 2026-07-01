Při noční bouřce hasiči v Libereckém kraji odstraňovali i větev spadlou na auto

Hasiči v Libereckém kraji při noční bouřce měli 18 výjezdů. Z toho ve 13 případech odstraňovali spadlé stromy či větve, třikrát pomáhali s čerpáním vody. Na webu hasičů o tom informovala krajská mluvčí Jaroslava Benešová.
"První zásah spojený s bouřkovým počasím byl ve 3:35 v Jablonci nad Nisou, kde jsme odčerpávali vodu z ucpaného odtoku na střeše domu. Před 8:00 českolipští profesionální hasiči v České Lípě odstraňovali v Plynárenské ulici větev stromu, která spadla na zaparkovaný osobní automobil," dodala Benešová.
Podle údajů z meteorologických stanic v noci nejvíce napršelo v Roprachticích nedaleko Vysoké nad Jizerou na Semilsku, skoro 50 litrů na metr čtvereční.