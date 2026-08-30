Při pádu malého letadla krátce po vzletu zemřel v sobotu na Semilsku pilot

Při pádu malého letadla zemřel v sobotu večer na Semilsku pilot. Navzdory úsilí záchranářů muž svým zraněním podlehl. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje společně kriminální policie ze Semil společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.
Informaci o pádu dvoumístného ultralehkého letadla dostala podle Balákové policie v sobotu v 19:00 z tísňové linky 112. "Havaroval krátce po vzletu z letiště Všeň, v letadle cestoval jen pilot. Zdravotnická záchranná služba se ho pokoušela oživit, ale zemřel na místě," dodala Baláková, podle které šlo o českého občana.