Při požáru domu na Semilsku se nadýchali zplodin tři lidé, škoda je za 10 mil.Kč

Při pondělním večerním požáru rodinného domu v Mírové pod Kozákovem na Semilsku utrpěli lehké zranění tři lidé, nadýchali se zplodin. Škodu odhadli hasiči na deset milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují, řekla dnes ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková.
Všechny tři zraněné zdravotníci převezli sanitkami k dalšímu ošetření na urgentní příjmy do nemocnic. "Dva do turnovské nemocnice a jednoho do liberecké," řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Požár rodinného domu ve vesnici Kvítkovice patřící pod Mírovou pod Kozákovem byl hasičům nahlášen v pondělí krátce před 18:30, vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Požár likvidovali zhruba pět hodin. "Uchráněné hodnoty jsou za tři miliony korun," dodala Knížková.