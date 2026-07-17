Při střetu s vlakem ve Smržovce utrpěl zranění řidič osobního auta

Při střetu s osobním vlakem ve Smržovce na Jablonecku utrpěl dnes dopoledne středně těžké zranění řidič osobního auta značky Opel. Vlaky po trati ve směru na Tanvald nemohly jezdit zhruba tři hodiny. Ve 13:30 byl provoz obnoven, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehoda se stala kolem 10:30 na železničním přejezdu bez závor opatřeném světelnou a zvukovou signalizací v Malostranské ulici ve Smržovce. "Vůz řídil muž seniorského věku a cestoval sám," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.
Krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev pro ČTK uvedl, že zraněného řidiče přepravil vrtulník k dalšímu ošetření na traumacentrum liberecké nemocnice.
Vlak jel ve směru od Tanvaldu na Smržovku. Cestovalo v něm zhruba 50 lidí, nikomu z nich se při nehodě nic nestalo. "Opel vjel na přejezd ze směru od vlakového nádraží a mířil do centra Smržovky. Okolnosti kolize na místě zjišťujeme," dodala Baláková.