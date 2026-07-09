Při zbraňové amnestii policie v Libereckém kraji převzala i vzácnou pistoli

Při zbraňové amnestii převzala policie v Libereckém kraji i vzácnou zkušební pistoli Zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně systému Josef Nickel může na aukcích dosahovat i stovek tisíc korun, uvedla dnes na webu policie její regionální mluvčí Iva Martínková.
"Jedná se o mimořádně vzácný kousek, který byl vyroben v pouhých deseti kusech pro vojskové zkoušky na základě objednávky armády," dodala Martínková.
Dalším cenným nálezem byl podle ní německý samopal MP 40 z roku 1943, používaný za druhé světové války. "Mezi dalšími historickými kousky nechyběl ani sovětský samopal PPŠ-41, několik ikonických pistolí Luger P08 a Walther P38 nebo opakovací puška Marlin Model 1889 ráže 44 Winchester vyrobená ještě v 19. století," dodala.
V celém Česku odevzdali lidé při letošní půlroční zbraňové amnestii 5918 zbraní, přes 213.000 kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. Z toho v Libereckém kraji bylo odevzdáno 242 zbraní, 13.832 kusů střeliva různých ráží, 40 kusů munice a 33,5 kilogramu výbušnin, zejména střelného prachu a nevhodně skladovaných světlic. "Ve srovnání s předchozí zbraňovou amnestií v roce 2021 zaznamenal Liberecký kraj výrazný vzrůst množství odevzdaného střeliva," dodala Martínková. Před pěti lety lidé odevzdali v kraji 219 zbraní a 5298 kusů střeliva.