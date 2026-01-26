„Bylo to asi do dvou tisíců restaurací. Tenkrát jsme měli dílničku v garáži u tchána, kolem se pásly krávy. Vyráběli jsme to čtyři roky v kuse. To nás ziskově katapultovalo,“ vzpomínal Novák. Díky tomu mohl vybudovat novou, moderní sklárnu.
Příběh roku
Skleněné urny, které firma z České Lípy vyrábí, často svým designem vůbec urnu nepřipomínají. Jsou pro lidi i pro zvířata. „Skoro převažují zvířecí klienti nad lidskými. Standardní pieta u lidí, kdy ostatky spočinou v urně, se trošku vytrácí, ale přeměňuje se to na jiné vzpomínkové předměty,“ vysvětlil majitel Memory Crystal.
Památeční sklo firma nabízí ve třinácti zemích Evropy. „Když jsem pohřebním službám řekl, že jsem zatavil popel do skla, tak mi řekli, že jsem se zbláznil. Ale když sklo s bílou spirálou, nebo jiným tvarem dostali do ruky, tak nevěřili, že jde o popel zesnulých,“ popisoval Novák s tím, že se Památeční sklo stalo fenoménem firmy. Postupem času začali vyrábět taky šperky.
Před osmi lety se zrodil další nápad na uchování popela zesnulých, a to na vzpomínkovém stromě. „Myšlenka byla taková, že do lístečku zatavíme popel a strom bude na hřbitově, kde se rodiny můžou scházet.“
V listu je jen symbolické množství popela, Novák proto vymyslel systém uložení uren do tubusů pod stromem. Může jich být až šest set. „Strom je interaktivní a člověku dává možnost si lísteček ovládat přes aplikaci. Může ho rozsvítit, dají se tam nahrát i fotografie nebo vzkazy.“
Novák zároveň založil společnost Memory Servis, která nabízí kremaci zvířat. Novinkou je samoobslužný Memory Pet Point, kde se lidé mohou s mazlíčkem v soukromí rozloučit a uložit ho v chladicí schránce.
„Po online objednávce můžete přijet kdykoliv. Na rozloučení máte dostatek času. My pak zvířátko vyzvedneme a po kremaci urnu opět uložíme do Pet Pointu, kde si ji klient může vyzvednout kdykoliv podle jeho časových možností,“ objasnil Novák. Pet Pointy dnes fungují na třech místech, připravují se na dvanácti dalších. „Máme už partnery, kteří mají obrovský zájem stavět je po Evropě.“
Dalibor Novák zaměstnává kolem 25 zaměstnanců a v loňském roce získal statut ekonomicky nejúspěšnější firmy Libereckého kraje. „Jsme zdravá firma, která investuje sama do sebe. Obrat jsme minulý rok měli zhruba 40 milionů korun,“ uzavřel.