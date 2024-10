Příběh SBD SEVER z Liberce: V příštím roce oslaví 60 let

Masivní výstavba družstevních bytů pokračovala v 70. letech minulého tisíciletí. Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev docházelo k častému slučování menších družstev do velkých celků, což byl také případ SBD Sever, které mezi roky 1974 až 1980 přijalo množství malých bytových družstev. V tu dobu SBD SEVER vlastní a spravuje více než 6.800 bytů.

Devadesátá léta se vyznačují vlivem celospolečenských změn a začátkem konce bytového družstevnictví v jeho tehdejší podobě. Velký zlom přináší zákon o vlastnictví bytů, který bytovým družstvům, ukládá povinnost převést byty do vlastnictví členů družstva. Probíhající celospolečenské změny mají vliv také na samotné družstvo. S možností soukromého podnikání odchází z družstva velké množství pracovníků v řemeslných profesích. Vedení družstva se potýká s kritikou z řad členů družstva, řada kritických názorů je publikována veřejně v místním tisku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšenému zájmu členů o převod bytu do osobního vlastnictví. Řada členů se v té době obává bankrotu bytového družstva s tím, že by o svůj byt mohli přijít. Ekonomická situace družstva je však lepší, než je veřejně prezentováno. Družstvo je v ekonomicky v silné pozici.

Po roce 2000 družstvo stabilizuje také svůj management. V roce 2002 se novým předsedou představenstva a výkonným ředitelem SBD SEVER stává Petr Černý, který tuto funkci vykonává dodnes. Počet spravovaných společenství narůstá a vedení družstva se rozhodne nabídnout své služby také domům mimo svou dosavadní působnost. Během několika dalších let dochází k dynamickému nárůstu počtu spravovaných domů a bytů, na kterém mají zásluhu zejména noví klienti družstva. Družstvu se daří získávat další zakázky a v roce svého 50. výročí se stává největším správcem nemovitostí v Libereckém kraji, když počet spravovaných bytů i nebytových prostor překračuje hranici 10.000 spravovaných jednotek.

A pak přichází další zásadní zlom ve fungování SBD SEVER. Po dlouhých dvaceti letech se SBD Sever začalo opět věnovat bytové výstavbě. V roce 2015 zahájilo výstavbu domu s 25 byty a nebytovými prostory v centru Liberce na Papírovém náměstí. O dva roky později pak dokončilo výstavbu svého nového sídla v Bažantí ulici v centru Liberce s 15 nájemními byty.

Společně s pražskými družstvy se SBD SEVER podílelo na založení Bytového družstva Oulu v Hloubětíně, kde družstevníci získali 90 nových bytů. Na základě této zkušenosti zakládá SBD Sever ve spolupráci s družstvem Coop Development Bytové družstvo Oáza v Liberci a zahajuje přípravu na družstevní bytovou výstavbu v centru Liberce, v lokalitě Na Rybníčku.

Roste také počet spravovaných jednotek, ve správě je jich už více než 11000. Fenoménem posledních let se pro SBD SEVER stává výkon funkce profesionálního předsedy společenství vlastníků. Tuto variantu volí stále více domů. V roce 2024 překročilo SBD Sever počet 110 společenství s více než 4000 byty, ve kterých bylo zvoleno za předsedu.

V srpnu 2021 dokončuje SBD SEVER výstavbu 114 bytových jednotek v Bytovém družstvu Oáza Liberec. O necelé dva roky později pak probíhá úspěšná kolaudace jiné bytové výstavby, tentokrát v horním centru města Liberce. Nový městský palác Rezidence Liliová nabídl 28 nových luxusních bytů do osobního vlastnictví.

V roce 2023 se SBD Sever podílí na nové družstevní výstavbě Zahrada Gallas, kde bude 173 bytů. SBD SEVER také spoluzakládá Bytové družstvo RIVI, které nabízí 47 nových v Praze. V roce 2024 družstvo řídí výstavbu v Chlumci nad Cidlinou, kde vzniká 40 bytů. Nejnovějším aktuálním projektem, který SBD SEVER chystá na rok svého 60. výročí založení je družstevní výstavba 90 bytů v Mělníku.