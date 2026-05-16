Primátor Liberce a starostka Semil své posty ve volbách obhajovat nebudou

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Primátor Liberce Jaroslav Zámečník a starostka Semil Lena Mlejnková, oba z hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), nebudou na podzim obhajovat své posty. Z velkých měst Libereckého kraje budou zřejmě jediní. Strany většinou své kandidátky teprve připravují, v Jablonci nad Nisou, Turnově a Novém Boru by ale podle zjištění ČTK měli primátor a starostové v čele kandidátek svých stran funkce obhajovat, znovu kandidovat by zřejmě měla také starostka České Lípy.

Jako první představili své kandidáty Starostové pro Liberecký kraj, na rozdíl od minulých let nepůjdou tentokrát do voleb v Liberci s TOP 09 a KDU-ČSL, ale samostatně. Primátor Jaroslav Zámečník svůj post obhajovat nebude, lídrem kandidátky je Lukáš Hájek, který byl před čtyřmi lety na osmém místě. Samostatně půjde tentokrát do voleb starosta jediného městského obvodu Liberce, Vratislavic nad Nisou, Lukáš Pohanka. Kvůli neshodám s vedením v Liberci opustil po 16 letech SLK, ve volbách 2018 a 2020 přitom získal nejvíc preferenčních hlasů.

V krajském městě už svého lídra představila také ODS, která se tradičně spojila s Unií pro sport a zdraví. Kandidátku povede Jiří Veselka, který byl před čtyřmi lety číslem čtyři kandidátky. V letech 2000 až 2006 byl Veselka náměstkem primátora, později ředitelem libereckého dopravního podniku a krajské nemocnice. Společnou kandidátku sestavili v Liberci Piráti a opoziční uskupení Liberec otevřený lidem (LOL), lídrem kandidátky bude náměstek primátora Jan Hruška z Pirátů.

Svůj post nebude obhajovat starostka Semil Lena Mlejnková (SLK), která stojí v čele města přes deset let. Před dvěma lety uspěla v senátních volbách na Jablonecku, už tehdy avizovala, že znovu na starostku kandidovat nebude. Lídrem kandidátky je tak dlouholetý místostarosta a její stranický kolega Tomáš Sábl. "Budu dvojka kandidátky, chci se naplno věnovat práci v Senátu, ze Semil ale určitě neodcházím, chci být dál spojená s městem a ráda bych pomáhala s projekty," řekla ČTK Mlejnková.

V Jablonci nad Nisou zatím lídra představilo jen hnutí SLK, kandidátku povede stejně jako před čtyřmi lety současná náměstkyně primátora Jana Hamplová. Žádná z dalších stran ještě kandidátku nepředstavila, podle kuloárových informací by měl ale kandidátku ODS opět vést Miloš Vele, který by chtěl obhájit funkci primátora. Někdejší primátor, bývalý poslanec a krajský předseda Petr Beitl by měl být dvojkou kandidátky. Kandidátku Pirátů povede pravděpodobně náměstek primátora Jakub Chuchlík.

O lídrech kandidátek hnutí ANO se v Libereckém kraji zatím jenom spekuluje, v České Lípě by měla podle kuloárových informací post starostky obhajovat Jitka Volfová z ANO, a to i přesto, že loni na podzim uspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny. Zatím to ale nepotvrdila. "Na to je brzy," řekla na dotaz ČTK. V sousedním Novém Boru na Českolipsku bude funkci obhajovat Jaromír Dvořák z SLK. Obhájit křeslo starosty se chystá také Tomáš Hocke v Turnově, přestože i on je členem SLK, tamní kandidátka nese tradičně název Nezávislý blok.

Další strany na přípravě kandidátek zatím pracují, hlavně ve velkých městech chtějí postavit samostatné kandidátky vládní Motoristé, ale také například SPD. TOP 09 a například i KDU-ČSL jednají o spolupráci s dalšími subjekty, zjistila ČTK.

