Primátorem Jablonce nad Nisou je znovu Miloš Vele, přestože byla ODS třetí

Primátorem Jablonce nad Nisou je znovu Miloš Vele z ODS, a to i přesto, že strana skončila ve volbách až třetí za vládním hnutím ANO a uskupením Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Na koalici se dohodli SLK s ODS, Společně pro Jablonec a Piráty, v zastupitelstvu má 17 ze 30 hlasů. Bezprostředně po volbách se spekulovalo o tom, že by primátorkou mohla být Jana Hamplová, která SLK do voleb vedla. Postu se ale vzdala a také na dnešním jednání nominaci od Spolu se Sportovci s ohledem na koaliční dohodu odmítla.
Ve vedení města budou čtyři náměstci, kteří budou pracovat na plný úvazek, stejně jako v minulém období, a čtyři tzv. neuvolnění radní, tedy jen s částečným platem. Jablonečtí zastupitelé hlasují veřejně, nikoli v tajné volbě. "Důvod je zcela jednoduchý, máme možnost dálkového přístupu a ten, kdo by byl připojen na dálku, tak by byl částečně diskriminovaný. I když v minulosti jsme na to měli jiný názor, v poslední době preferujeme variantu volby aklamací," řekl na dotaz ČTK Vele, pro kterého hlasovalo 19 z 29 přítomných zastupitelů.
"Prioritou je pro mě bezpečnost ve městě, chci pokračovat v tom, co jsme začali s městskou policií. Máme schválený program obnovy městské policie a já jsem připraven ho aktualizovat, protože ve volbách, jak byly postaveny různé volební programy, tak se ukázala spousta zajímavých podnětů ze stran občanů. Chtěl bych, aby i zastupitelé do toho procesu byli vtaženi a mohli dávat své podněty," řekl Vele. Jasnou prioritou je podle něj také pokračování ve velkých investicích, jako je třeba nová mateřská škola u přehrady nebo dopravní terminál.
Obsazení pozic v čele města se výrazně nezměnilo, pokračovat ve své práci bude náměstkyně pro humanitní záležitosti Jana Hamplová (SLK), která bude i statutárním náměstkem a bude zastupovat primátora v jeho nepřítomnosti. Získala největší podporu - 21 hlasů, podpořili ji tak i někteří opoziční zastupitelé. Jakuba Chuchlíka (Piráti) zvolili zastupitelé znovu náměstkem pro rozvoj a digitalizaci. Náměstkyní pro životní prostředí zůstane Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Změnou ve vedení je náměstek pro správu majetku, kde Petra Roubíčka (ODS) vystřídal někdejší primátor, později poslanec za ODS Petr Beitl. Radu doplnili ještě neuvolnění radní Petr Klápště (Společně pro Jablonec), který už byl v radě v minulém volebním období, nováčky ve vedení města jsou Monika Kulhánková a Tomáš Beran (SLK) a Martina Picko Baumannová (Piráti).
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji. Komunální volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 26,92 procenta hlasů a obhájilo devět mandátů ze 30, druzí skončili SLK se sedmi mandáty. Třetí ODS má čtyři zastupitele. Společně pro Jablonec a Piráti mají po třech mandátech. Po dvou zastupitelích získaly SPD a uskupení Spolu se Sportovci. Vítězné ANO zůstane v Jablonci už druhé volební období v opozici, stejně jako SPD a Spolu se Sportovci.