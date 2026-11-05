Primátorem Jablonce nad Nisou je znovu Miloš Vele, přestože byla ODS třetí

Primátorem Jablonce nad Nisou je znovu Miloš Vele z ODS, a to i přesto, že strana skončila ve volbách až třetí za vládním hnutím ANO a uskupením Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Na koalici se dohodli SLK s ODS, Společně pro Jablonec a Piráty, v zastupitelstvu má 17 ze 30 hlasů. Bezprostředně po volbách se spekulovalo o tom, že by primátorkou mohla být Jana Hamplová, která SLK do voleb vedla. Postu se ale vzdala a také na dnešním jednání nominaci od Spolu se Sportovci s ohledem na koaliční dohodu odmítla.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji. Komunální volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 26,92 procenta hlasů a obhájilo devět mandátů ze 30, druzí skončili SLK se sedmi mandáty. Třetí ODS má čtyři zastupitele. Společně pro Jablonec a Piráti po třech mandátech. Po dvou zastupitelích získaly SPD a uskupení Spolu se Sportovci. Vítězné ANO zůstane v Jablonci už druhé volební období v opozici, stejně jako SPD a Spolu se Sportovci.