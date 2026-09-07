Příprava na stavbu tří parkovacích domů v Liberci by měla být hotová do tří let

Liberec plánuje, že do tří let dokončí projektovou přípravu na stavbu tří parkovacích domů v centru města pro více než 1000 aut. Postavit je chce do roku 2031. Cílem je podle náměstka primátora Jiřího Janďourka (Starostové pro Liberecký kraj) dopravně odlehčit přetíženému centru a zlepšit podmínky pro parkování místních obyvatel i návštěvníků.
"Díky vhodně zvoleným lokalitám v blízkosti historického a dolního centra Liberce mohou tyto stavby velmi pozitivně navázat na stávající charakter a vzhled území. Ve všech případech půjde o polyfunkční stavby, jejichž parterová část může být doplněna například o prodejny a služby," dodal náměstek.
Město plánuje postavit parkovací dům u vlakového nádraží pro 567 aut. Další pro 300 až 400 aut má být v oblasti takzvaného Papírového náměstí v dolním centru a třetí pro 180 vozidel by měl být ve Frýdlantské ulici nedaleko základní umělecké školy.
"Pokud vše půjde podle plánu, předpokládám dokončení projektové přípravy parkovacích domů u krajského terminálu a u Papírového náměstí do konce roku 2028. Umožní-li to situace na trhu, o dva roky později, tedy na konci roku 2030, by mohlo být hotovo. V případě Papírového náměstí navíc počítáme s finanční spoluúčastí investorů, kteří v sousedství chystají bytovou výstavbu. O obdobné spoluúčasti chceme jednat také u parkovacího domu u terminálu," uvedl Janďourek.
U projektu ve Frýdlantské ulici se podle něj nyní připravuje ekonomická analýza návratnosti. "Která určí přesné zadání i harmonogram. Mým cílem je mít projekt hotový do konce roku 2029 a během následujících dvou let parkovací dům postavit," dodal náměstek.
Radnice ve stotisícovém Liberci zatím v centru města žádný parkovací dům nevlastní. V dolním centru jsou krajský a v jeho sousedství soukromý, patřící k obchodnímu domu Forum. V horním centru mají parkovací domy knihovna, nemocnice a obchodní centrum Plaza.