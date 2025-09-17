Dívka plánovala vraždit sestry i pacienty na dětské psychiatrii, dostala podmínku

Šestnáctiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 18 měsíců uložil soud jedné ze dvou nezletilých dívek obžalovaných za přípravu vraždy na dětské psychiatrii v Liberci. Rozsudek sice liberecký krajský soud vynesl už v květnu, s ohledem na věk obžalovaných dívek ale mohl verdikt sdělit až nyní, kdy u jedné nabyl právní moci. U druhé dívky rozsudek nadále není pravomocný.
Dnes o tom informovala mluvčí soudu Karolína Francová. „Žádné další informace o řízení soud nebude sdělovat s ohledem na to, že ve vztahu k druhé obžalované je řízení nadále vedeno,“ dodala Francová.

Redakce iDNES.cz již dříve informovala, že šestice dívek ve věku od 12 do 17 let, která byla hospitalizovaná na uzavřeném oddělení dětské psychiatrie v Liberci, připravovala na začátku loňského roku útěk.

Dívky měly v plánu zabít noční sestry i dvě desítky pacientů. Akce nezačala, protože jedna z dívek pár hodin před tím dostala strach a vše prozradila. Když plán nevyšel, všechny začaly tvrdit, že to byla jen „sranda a taková hra“.

Před soudem za přípravu vraždy stanuly dvě dívky, kterým bylo více než 15 let, zbylé čtyři nebylo možné kvůli nízkému věku stíhat.

