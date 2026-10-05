Pro provoz zimního stadionu v Liberci budou opět limitní dva cm sněhu na střeše

Dva centimetry sněhu na střeše budou i v této zimě hraniční hodnotou pro zachování provozu zimního stadionu Svijanská aréna v městském areálu Sport park v Liberci. Vyplývá to z předběžných údajů posudku, který je před dokončením. ČTK to dnes řekl Zbyněk Karban, jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec, pod kterou Sport park patří.
Podmínky pro provoz zchátralé haly se dvěma kluzišti tak budou podle něj stejné jako minulou zimu. "Výhodou je, že letos má připravenou nafukovačku už před zimou," dodal Karban. Kryté mobilní kluziště za 26,5 milionu korun je ve Sport parku od letošního února, radnice ho pořídila jako částečnou náhradu za Svijanskou arénu, která patří mezi nejvyužívanější z 35 sportovišť ve Sport parku. Ročně ji využije zhruba 100.000 sportovců a slouží zejména pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, využívají ji krasobruslaři, školy a je tam veřejné bruslení.
Současný střešní plášť je starý zhruba 40 let, poslední jeho dílčí oprava je z roku 2022. Nečekané zhoršení stavu střechy odhalili autoři loňského posudku, kteří varovali, že hala je na hranici havarijního stavu a bezpečného užívání. Po každém vydatnějším sněžení tak byla Svijanská aréna v minulé zimě uzavřená do doby, než sníh na ní roztál. Mimo provoz byla za zimu pětkrát, v součtu to bylo zhruba šest týdnů.
Rekonstrukci střechy chtěla radnice původně dělat letos, nestihla ale projekt včas připravit. Podle Karbana je potřeba dokumentaci ještě mírně upravit. "Hotová je tak zhruba z 99 procent a zakázku bychom chtěli vypsat v horizontu týdnů," dodal. Podle něj půjde o zakázku zhruba za 100 milionů korun. Její součástí bude nejen výměna střešního pláště, ale i sanace ocelových konstrukcí. Práce by měly začít příští rok na jaře.
Svijanská aréna o rozměrech bezmála 60 krát 70 metrů je z roku 1956, zastřešena byla v letech 1965 až 1967. Je předchůdkyní multifunkční Home Credit arény, do které se po jejím postavení v roce 2005 přesunuly i extraligové zápasy hokejových Bílých Tygrů.