Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.
Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také hlídkují strážníci.

„Magistrát dál jedná o odkoupení ubytovny, jednou z podmínek je, že ji majitel městu předá vyklizenou,“ řekl jablonecký primátor Miloš Vele. O koupi bývalého hotelu město vyjednává rok, zastupitelstvo by o odkupu mělo rozhodnout na konci března.

Záměr odkoupit problémový objekt schválili zastupitelé loni v listopadu. Jablonec by měl převzít celý obchodní podíl ve společnosti Neuman byty Jablonec s podmínkou, že firma bude v okamžiku převodu vlastnit pouze nemovitosti ubytovny Neptun a nebude zatížena žádnými závazky, které s tímto majetkem nesouvisejí.

Primátor také dostal za úkol zadat hloubkovou prověrku společnosti s cílem získat podrobné informace o stavu firmy a minimalizovat rizika pro město.

Devítipodlažní budova Neptun je nejproblémovější ubytovnou v Jablonci, strážníci tam zasahují častěji než jinde ve městě, lidé z okolí si stěžují na nepořádek a hluk. Magistrát tam proto instalovala kameru, která snímá i zvuk.

„Majitel plní dohody, Neptun se vyprazdňuje a situace se tam zlepšila, víme ze svodky městské policie, že tam teď vyjíždí jednou týdně, dřív jsme tam jezdili i dvakrát denně,“ doplnil Vele. Přesto byl podle něj o zápis do tamní školy menší zájem než v minulosti, rodiče se bojí o bezpečnost svých dětí.

Situace se zklidnila

Zlepšení situace v oblasti v pátek potvrdil i jablonecký ředitel Policie ČR Pavel Langr. „Bezpečnostní situace se v té lokalitě za poslední dva měsíce razantně změnila, souvisí to s uvolňováním těch kapacit, provozovatel těm lidem nabídl jiné možnosti. Situace se výrazně zklidnila, byť část těch obyvatel je po Jablonci ubytována v jiných podobných zařízeních. Žádné ale není tak velké a nepřináší tak velkou kumulaci a tolik problémů, jako to bylo v tomto místě,“ doplnil policejní ředitel.

Zastupitelé jednali o odkupu ubytovny od soukromého vlastníka loni v dubnu, požadovaná cena 56,5 milionu korun se jim ale zdála příliš vysoká. Pověřili proto primátora, aby jednal o jejím snížení. Na květnové jednání přišel s cenou 51 milionů korun, podporu pro koupi ale nenašel.

Cena byla o pětinu vyšší než cena obvyklá, kterou znalec odhadl na 42,47 milionu korun. Zastupitelé byli ochotni za Neptun dát nanejvýš 35 milionů korun, s majitelem se ale tehdy nedohodli, jednání tak pokračovala. Vele věří, že s odkoupením Neptunu se problémy v oblasti vyřeší, magistrát ho chce přestavět na byty.

24. června 2025

KRIMI

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

