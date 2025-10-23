Procházka temným Libercem

Společně projdou místy poznamenanými přírodními pohromami, náhodnými tragédiemi i lidským běsněním.
Sraz účastníků s předem zakoupenou vstupenkou je před radnicí v pátek v 17 hodin.
Procházka není vhodná pro děti do 12 let.
Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...
Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.
Zpestření, nebo rovnou i motivace k výletu, na němž se děti i dospělí dozvědí zajímavé informace o historii sklářství ve Žďárských vrších. Tím vším může být nová geolokační hra Tajemství pána...
Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...
Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě budou upřesňovat....
Fanoušci Dukly Jihlava jsou v pohotovosti. Ve středu o půl jedenácté večer stavební firma GEMO na základě dohody předala městu stavbu Horácké arény. Tím se udělal další důležitý krok na cestě k...
Pumptrackové hřiště budou moci využívat začátečníci i zkušení jezdci. Zkusit si ho budou moci děti na odrážedlech, malí i velcí jezdci na horských kolech či inline bruslaři. Náklady na stavbu radnice...
Nová Trojská lávka, která spojuje pražskou Troju s Císařským ostrovem, byla uvedena do provozu 23. října 2020. Pěší i cyklisté tak po téměř třech letech znovu získali přímé spojení přes Vltavu.
Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se...
Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...
Městské informační centrum Liberec připravilo komentovanou procházku Temným Libercem, na které se návštěvníci seznámí s temnými momenty v minulosti Liberce.