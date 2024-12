Ochrana před povodněmi v Machníně? Nový poldr, nebo rekreační plocha

„Je ještě otázkou, jak se to pojme. Já se stavím spíš k idealistické představě, že by tam mohla vzniknout vodní nádrž. To by si občané zasloužili a měli by novou rekreační plochu, která by plnila protipovodňový účel. Něco jako třeba jablonecká přehrada,“ nastiňuje jednu z možností primátor Liberce Jaroslav Zámečník. V poldru by se naproti tomu voda akumulovala jen při povodních.

Akce je nyní ve fázi projektových příprav, které ověřují různé možnosti řešení. „První část dohody je taková, že kraj bude s městem financovat studii, která zkusí ještě nad Machnínem, v Liberci a jiných lokalitách vytipovat další možná přírodě blízká opatření, která by mohla zadržet část dešťů povodňové vlny v místě, což by mohlo vést k tomu, že ten poldr bude moct být nakonec menší,“ pokračuje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle výsledků studie o bližší podobě velkého opatření rozhodne kraj následně společně s městem a vodohospodáři. Rekreační zájmy veřejnosti se dále budou muset porovnat s požadavky ochranářů.

„Pokud budou ochránci rostlin a vážně chráněných živočichů namítat, že ta nádrž je z hlediska dopadů na životní prostředí horší než poldr, vezmeme to v potaz. Rozumím ale i obavám, že o některé poldry se jejich vlastníci nestarají úplně ideálně a nemusí pak dobře fungovat,“ podotýká Půta.

Kroků, které je podle hejtmana potřeba v tomto ohledu udělat, je celá řada. Kromě poldru se počítá také s protipovodňovým parkem v Metelkově ulici v Liberci, zídkami a dále se zprůtočněním řady toků a úpravou mostů. Letošní zářijové povodně bere Půta od přírody jako velkou výstrahu, kvůli které je nutné zmíněné projekty rozhýbat.

„Jinak jenom čekáme na katastrofu většího rozsahu, než byla v září teď u nás. Je jenom otázka pravděpodobnosti, kdy se něco podobného odehraje znovu,“ zdůrazňuje hejtman.

Jde o životy lidí „pod“ poldrem

Plánovaný poldr by měl nehledě na podobu a rozměry podle primátora Liberce vyjít na stovky milionů korun. Město i kraj se však shodují na tom, že kritika výše ceny v tomto případě není na místě, neboť jde o majetek a životy lidí nacházejících se „pod“ poldrem. Podobná opatření jsou prý navíc potřebná pro budoucí udělování stavebních povolení poblíž toků.

„Tato opatření zkrátka drahá jsou. My jsme teď v situaci, kdy se bez tohoto poldru o nějaké velikosti nedají ochránit lidé žijící v záplavových územích. Ti, kteří to kritizují, ať se poté jdou podívat do Andělské Hory, Chotyně, Chrastavy nebo Hrádku nad Nisou,“ nabádá kritiky Martin Půta.

14. září 2024