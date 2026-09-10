Provoz na trati do Harrachova zastavilo uklouznutí muže, který šel po kolejích

Uklouznutí muže při chůzi v kolejišti zastavilo dnes dopoledne na dvě hodiny provoz na železniční trati mezi Kořenovem a Harrachovem na Jablonecku. Původně se záchranáři domnívali, že muž spadl ze skály, což se ale nepotvrdilo. Jeho zranění není vážné, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
"Převezli jsme ho pozemní posádkou na chirurgii nemocnice v Jablonci," dodal.
Muž se podle mluvčí policie Dagmar Sochorové zranil poblíž Jizerského viaduktu. "Upadl při chůzi po kolejích," uvedla.
Mužův pád zastavil provoz v tomto úseku regionální tratě po 8:00, vlaky po něm mohly znovu začít jezdit zhruba o dvě hodiny později.