Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi. Utrpení trvalo několik měsíců a bylo mimořádně kruté. Ženě hrozilo až šest let vězení. Soud jí také zakázal po tři roky chovat zvířata.
Policisté objevili rozkládající se těla dvou psů v jednom z libereckých bytů v létě roku 2024. Přivolal je správce domu, na kterého se obrátili sousedé kvůli zápachu na chodbě. Policisté se následně spojili i s Ligou na ochranu zvířat.

„Našli jsme pětiletého křížence německého ovčáka a dvouletou kříženku menšího vzrůstu. Oba byli zavření v kleci a v určitém stadiu rozkladu. Odhaduji, že tam leželi už měsíc,“ popsala tehdy situaci Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat.

Kubištová přiznala, že ji nález rozkládajících se psích těl zasáhl. I proto, že třiadvacetiletá žena s iniciálami A. P. se na sociálních sítích prezentovala jako milovnice zvířat, která měla tendenci lidem radit s péčí o domácí mazlíčky.

Policisté ženu obvinili z týrání zvířat, za které jí hrozilo až šest let vězení. V únoru 2025 pak státní zástupce podal obžalobu, ve které požadoval dvouleté vězení a zákaz držení a chovu zvířat.

Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

„V průběhu trestního řízení bylo prokázáno, že zvířata byla držena téměř nepřetržitě v malých kovových klecích, bez možnosti pohybu, v silně znečištěném prostředí a s minimálním přísunem potravy a vody. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací, infekcemi a dalšími zdravotními komplikacemi, které vedly k jejich úhynu. Utrpení zvířat trvalo několik měsíců a bylo mimořádně kruté,“ uvedl státní zástupce Martin Budina.

Tíživá životní situace

Obžalovaná žena se k činu doznala, zároveň však uvedla, že se nacházela v tíživé životní situaci. Svého jednání litovala.

„Okresní soud zohlednil její plné doznání, jakož i dosavadní trestní i přestupkovou bezúhonnost, a rozsudkem ze dne 20. srpna 2025 ji uznal vinnou, za což jí zároveň uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou, a trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let,“ zmínil Budina s tím, že došlo ke splnění podmínek pro mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Žena se proti rozsudku odvolala ke krajskému soudu, protože trest považovala za nepřiměřeně vysoký. Krajský soud jí vyhověl a poslal ji do vězení na jeden rok. „Trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let zůstal nezměněn,“ dodal státní zástupce.

