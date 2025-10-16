Půtu viní z neohlášení nabídky úplatku. Pokus o dehonestaci, tvrdí hejtman

Tomáš Lánský
  11:52aktualizováno  13:35
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo,“ uvedl. Kauza se podle zjištění iDNES.cz týká státního podniku DIAMO a výměny jejího ředitele.
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)

Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...
Hejtman Martin Půta(Starostové pro Liberecký kraj - SLK), za korupci a zneužití pravomocí nepravomocně odsouzen v jiném případu, je stíhán v další kauze. Policisté jej viní, že mu byl nabídnut úplatek, který sice nepřijal, ale zároveň to neohlásil.

Sdělení o zahájení trestního stíhání ze spáchání „přečinu neoznámení trestného činu“ mu bylo doručeno do datové schránky ve středu 15. října. Půta ve čtvrtek dopoledne vystoupil před novináři, kde odmítl, že by se takový případ stal.

„Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému došlo, a obvinění považuji za další pokus na mě za každou cenu něco najít a politicky i společensky mě a celou moji rodinu dehonestovat,“ sdělil Půta.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Půta sdělil, že obvinění se týká dvou věcí: výstavby fotovoltaické elektrárny v Ralsku a údajné pomoci skupině lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele státního podniku DIAMO. Za to byl Půtovi podle policistů nabídnut úplatek.

Půta naznačil, že ve skutečnosti se choval opačně, než se po něm chtělo. „Činil jsem kroky, aby ředitel DIAMO zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí,“ prohlásil hejtman.

Ředitel DIAMO Ludvík Kašpar na dotaz iDNES.cz sdělil, že už byl ve věci podat vysvětlení na policii, kde podepsal mlčenlivost. „Nemůžu víc říct. Můžu jen potvrdit, že tyto snahy, abych nebyl ředitel, zde byly, ale hejtman Martin Půta skutečně jednal tak, abych v té funkci zůstal,“ reagoval Kašpar.

Podle zdrojů iDNES.cz je dalším obviněným v kauze Josef Jadrný (Strana zelených, později ČSSD), Půtův bývalý krajský náměstek z let 2012 až 2016. Měl to být právě on, kdo se o podplacení Půty pokusil. Jeho role v celé kauze je nejasná. Jadrný dotazy iDNES.cz nechtěl komentovat, neodmítl ale svoji účast v kauze. „Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ napsal pouze. I u něj loni policisté provedli domovní prohlídku.

Zájmy na haldě Heřmanice

Čeho by chtěla korupční skupina sesazením ředitele DIAMO dosáhnout? Podle zjištění iDNES.cz šlo o záležitosti týkající se haldy Heřmanice v Moravskoslezském kraji. Jde o obří hromadu odpadu z těžby uhlí a koksovny v Ostravě, která se rozkládá na 103 hektarech a hoří už od 90. let minulého století. Hoření uvolňuje toxické látky. Sanace haldy už stála 300 milionů korun.

Ostravští podnikatelé vyvíjeli tlak na DIAMO, aby jim zaplatilo 430 milionů za nákup třídící linky, která haldu postupně rozebírá a třídí. Stát jim kdysi přislíbil, že linku odkoupí. Jenže se mezitím ukázalo, že linka není účinná – materiál je kontaminovaný a je v něm málo uhlí, čili jeho využitelnost je malá a ekonomický smysl třídící linky pochybný. DIAMO její odkup odmítlo. Cílem snahy tedy bylo vyměnit ředitele DIAMO za jiného, který na nabídku kývne a s podnikateli se dohodne. To se ale nestalo.

Ředitele státního podniku DIAMO jmenuje i odvolává ministr průmyslu a obchodu. Tím byl v roce 2024 Josef Síkela. S Martinem Půtou jej spojuje to, že oba kandidovali ze STAN, Půta tedy v dresu jejich partnerského hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dnes ve vyjádření pro ČTK uvedl, že věří, že Půta prokáže svou nevinu podobně jako v případě předchozího obvinění.

Sám Půta připustil, že spolu s ním je obviněna i „skupina lidí, která mě měla uplácet ohledně DIAMA“ s tím, že jde o stejné lidi, kteří jej chtěli uplatit i v případě přípravy fotovoltaické elektrárny v Ralsku.
Jde o zajímavý moment, kde je pojítkem mezi DIAMEM a Ralskem postava Půtova exnáměstka Josefa Jadrného. Ten byl členem krajské komise pro revitalizaci Ralska, která projekt fotovoltaické elektrárny zašťiťuje. Vystupoval v ní jako horlivý propagátor solárů.

Několik větví kauzy

Případ je další z bočních větví takzvané Liberecké kauzy. Ta začala 9. dubna 2024, kdy Národní centrála proti organizovanému zločinu provedla razii na liberecké radnici. Obviněno z ohýbání městských zakázek tehdy bylo sedm lidí, mezi nimi z ODS již vyloučený náměstek primátora Petr Židek, magistrátní úředník Lukáš Hýbner a též hlava jedné z největších stavebních firem v Česku Syner a prezident hokejových Bílých Tygrů Petr Syrovátko a kontroverzní podnikatel Josef Nadrchal z firmy Investing CZ.

Obviněným by v případě prokázání viny za trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, podplacení, zneužití pravomoci veřejné osoby a za porušování povinnosti při správě cizího majetku hrozil trest od tří do deseti let.

Ve stejný den ráno zaťukali kriminalisté na dveře u hejtmana Martina Půty v Hrádku nad Nisou. Z ničeho jej tehdy neobvinili, avšak vyžádali si jeho mobilní telefon a notebook.

„Telefon i notebook jsem jim dal, včetně přístupových hesel. Nemám tam žádné věci, které bych měl schovávat,“ popsal tehdy iDNES.cz hejtman Půta.

Půta zůstává i přes podmínku hejtmanem, zastupitelé ho v hlasování neodvolali

Jak dodal, podepsal policii mlčenlivost, tedy není zřejmé, čeho se podezření policistů týká. Zdůraznil však, že se ničeho nezákonného nedopustil.

„Možná někdy dělám chyby, že se potkávám s lidmi, kteří potom o mně vyprávějí bůhvíco, ale s tím neumím nic udělat. Hejtman se holt musí scházet s každým, kdo přijde na oficiální jednání, na kterém jsou všichni partneři,“ hájil se tehdy Půta.

25. února 2025

