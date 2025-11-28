Putování za pověstmi

V zámeckém parku bude dnes malý dětský jarmark, občerstvení u obchodu Zelenina paní Kozelkové ve Valdštejnské ulici.
Start pověstí je od 16.30 do 18 hodin, rezervace startu u hlavní brány zámeckého parku od 16 hodin. Lucerny a světýlka jsou vítány.
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Souprava metra B nabrala ve stanici Anděl cestujícího, přerušen je provoz na úseku Nové Butovice - Florenc, zavedena je náhradní doprava která je však výrazně vyřízena. Cestující jedou i běžnou...
Plzeň zahájila ve svém menším obvodu Křimice na západním okraji města revitalizaci Křimického náměstí. Prostor, který je od roku 1995 součástí vesnické...
Moravskoslezský kraj má v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 42,923 miliardy Kč. Je to podobné jako schválený rozpočet letošního roku, který byl...
Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím...
V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro osobní auta a autobusy, které má vyřešit problémy s parkováním turistických výprav. Dělníci na pozemku ve Vítězné...
Samurajové už dávno nejsou jen doménou filmových klasik. V posledních letech se s nimi roztrhl streamovací pytel. Seriál Šógun od Disney+ sbíral jednu cenu za druhou, čestní bojovníci s katanou (i...
Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů korun bez daně. Radnice dostala v soutěži čtyři nabídky, všechny byly pod maximální přípustnou...
Prohlídky slavnostně vyzdobených interiérů, adventní koncerty, vánoční dílničky i výstavy připravili správci některých jihomoravských památek na období...
Plzeň vyhlašuje nový grant, který podpoří celoroční kulturní dění na náplavkách řek, zejména v centru města. Neinvestiční dotace je určena pro zájemce, který...
Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...
Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....
Stovky dětí dnes obsadily při festivalu sportu a zábavy Life! pavilony brněnského výstaviště. V pavilonech F a V si mohli vyzkoušet se sportovci z brněnských...