Putování za varhanními skvosty Libereckého kraje nabídne šest koncertů

Historické kostely, jedinečné nástroje a špičkové interprety klasické hudby propojí projekt Putování za varhanními skvosty Libereckého kraje. Od 16. srpna do prosince má na programu šest koncertů, každý v jiné z významných staveb v kraji. Cyklus nabídne nejen hudební zážitky, ale také pohled do historie chrámů, jejich architektury a představí příběhy vzácných varhanních nástrojů, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Pavla Sýkorová.
Projekt připravil Spolek Opus Organum. "Varhany nejsou pouze koncertním nástrojem. Jsou hlasem krajiny, svědectvím historie i mimořádného řemeslného umění. Chceme ukázat, že péče o ně znamená zachování živé kulturní tradice pro další generace," doplnila ředitelka spolku, varhanice Kateřina Málková. Dramaturgie koncertů respektuje charakter jednotlivých kostelů, jejich zasvěcení i liturgické období. Zazní tak díla českého i evropského baroka, duchovní hudba i skladby dochované pouze v archivech.
Kromě Málkové na koncertech vystoupí houslistka Tereza Horáková a operní pěvec Josef Kovačič. Historik, publicista a zpěvák Jiří Bartoloměj Sturz posluchače provede historií jednotlivých chrámů, jejich kulturním významem i příběhy varhanních nástrojů.
První koncert bude v neděli 16. srpna v Poutním chrámu Navštívení Panny Marie Královny hor v Bozkově na Semilsku. Tamní nástroj z poloviny 19. století patří k nejcennějším v litoměřické diecézi, byl ale v havarijním stavu. Oprava varhan trvala deset let a stála přes 5,5 milionu korun. Téměř polovinu peněz dal Liberecký kraj, přispělo i ministerstvo kultury a veřejnost prostřednictvím adopce píšťal.
Také projekt zaměřený na varhanní hudbu kraj podpořil. "Historické varhany jsou nedílnou součástí kulturního dědictví našeho regionu. Nejsou jen vzácnými hudebními nástroji, ale také svědectvím identity jednotlivých míst. Jsem ráda, že nový koncertní cyklus představí tyto jedinečné skvosty široké veřejnosti a upozorní na jejich hodnotu i potřebu péče o ně. Liberecký kraj projekt podpořil částkou 100.000 korun," dodala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).