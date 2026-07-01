Řada stran v Libereckém kraji 100 dnů před volbami na kandidátkách stále pracuje

Zatímco některá politická uskupení v Libereckém kraji už zahájila předvolební kampaň, řada politických subjektů na přípravě kandidátek stále pracuje a to včetně vládních SPD a Motoristů, zjistila ČTK. Do voleb zbývá 100 dnů, podle volebního zákona se uskuteční 9. a 10. října. Na přípravu kandidátek mají strany a hnutí ještě zhruba měsíc, podat je musí nejpozději v úterý 4. srpna.
Své posty v čele měst nebudou obhajovat liberecký primátor Jaroslav Zámečník nebo starostka Semil - senátorka Lena Mlejnková, oba ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V Liberci Starostové výrazně omladili, když do čela kandidátky postavili pětatřicetiletého Lukáše Hájka. V Semilech kandidátku pod tradičním názvem Volba pro Semily povede dosavadní místostarosta Tomáš Sábl. Svůj post bude znovu obhajovat starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) nebo starosta Turnova Tomáš Hocke (SLK).
V Liberci vsadilo vládní ANO na novou tvář, kandidátku povede pětatřicetiletý Tomáš Rec, který zatím v zastupitelstvu nebyl a nemá zkušenosti z komunální politiky. Naopak třeba ODS jde v krajském městě do voleb tradičně ve spojení s Unií pro sport a zdraví, lídrem bude bývalý náměstek primátora Jiří Veselka. Svého lídra už představili také Piráti, kteří se v krajském městě spojili do voleb s uskupením Liberec otevřený lidem (LOL), kandidátku povede náměstek primátora Jan Hruška (Piráti).
Na společné kandidátce s názvem Liberecká 9 se v krajském městě domluvila TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými, lídrem je podnikatel Zdeněk Chmelík (TOP 09). Nejde o jediné nové uskupení pro nadcházející volby v Liberci. Na spolupráci se domluvily také menší politické strany GEN a Svobodní. Jejich kandidátku nazvanou Libe! povede Tibor Batthyány, který byl v letech 2014 až 2018 libereckým primátorem za ANO.
V Jablonci nad Nisou bude post primátora obhajovat Miloš Vele (ODS), hnutí ANO, které je poslední čtyři roky ve městě v opozici, postavilo do čela kandidátky Milana Kroupu. Kandidátku hnutí vedl do voleb už v roce 2018. I když tehdy ANO skončilo druhé za ODS, sestavilo koalici a Kroupa se stal primátorem. V čele města stál ale sotva rok, pak se koalice rozpadla a primátorem se stal Jiří Čeřovský (ODS). Koalice vedená ODS vládne městu i poslední čtyři roky, a to i přesto, že v roce 2022 vyhrálo ANO.
Hned 13 nových tváří nabídnou na kandidátce v Jablonci Starostové pro Liberecký kraj, lídrem je náměstkyně primátora Jana Hamplová. Nejmladším kandidátem je předseda krajského studentského parlamentu David Schmidt, který v červnu oslavil osmnáctiny, je trojkou kandidátky. KDU-ČSL půjde v Jablonci nad Nisou do komunálních voleb znovu se Zelenými a nezávislými kandidáty pod názvem Společně pro Jablonec. Kandidátku povede Lenka Opočenská (Zelení), která je od roku 2022 náměstkyní primátora.
Post v Senátu za Českolipsko bude už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, který kvůli tomu opustil hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), jehož byl dlouholetým členem. Kandidovat bude samostatně. Protikandidátem mu bude bývalý stranický kolega - hejtman Martin Půta, který je předsedou SLK. O post v horní sněmovně se bude znovu ucházet bývalý poslanec Vít Vomáčka (ODS). Hnutí ANO vybírá z několika kandidátů, koho proti libereckému hejtmanovi postaví, zatím nerozhodlo.