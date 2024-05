V Liberci zváží přenastavení radarů, za měsíc zaznamenaly 14 tisíc přestupků

Tolerance radarů je tři kilometry v hodině, což kritici považují za moc přísné. Řidiči tak dostávají pokutu, když úsekem s povolenou padesátkou projíždí rychlostí od 54 kilometrů v hodině. Za první měsíc provozu bylo přestupků skoro 14 400, z toho 12 227 s překročením rychlosti do deseti kilometrů v hodině.

„Do budoucna už jsem zadal úkol panu řediteli městské policie pracovat s možností různých nastavování detekce podle denní doby, podle situace, tak aby to bylo pro lidi vstřícnější,“ uvedl primátor.

Dva radary jsou v ulici Dubice, která vede od kruhového objezdu u průmyslové zóny Jih ve směru na Ještěd. Jde o rovný úsek v kopci, kde v minulosti podle nahodilých preventivních měření většina řidičů překračovala povolených 50 kilometrů v hodině. Radary měří okamžitou i úsekovou rychlost a umí zaznamenat její překročení i v případech, kdy se řidič přestupku dopustí až poté, co projede kolem radaru.

Počet přestupků klesá

Primátor si cení toho, že stoupá počet řidičů, kteří povolenou rychlost v tomto místě dodržují. Počet přestupků tak postupně klesá. Zatímco před týdnem jich bylo ještě zhruba 200 denně, nyní to je kolem 80. „Takže já chci poděkovat občanům, že tady opravdu začali respektovat rychlost. Začíná to už dostávat rozumné parametry,“ dodal Zámečník.

Cílem radarů v tomto místě je podle něj zvýšení bezpečnosti. Už dříve uvedl, že je zde přechod, kde často přecházejí děti při cestě do školy.

„Není to pro město záležitost, která by nás zajímala po ekonomické stránce, i když je tady samozřejmě jakýsi dopad. Pokuty jsou příjmem města, to bezesporu. Já už jsem před dvěma lety říkal, že jestli budou nějaké výnosy, tak bych si přál, aby šly do zlepšení MHD, zejména stavu autobusů,“ dodal. Zároveň ale upozornil, že na takovém využití peněz získaných od přestupců se musí nejprve dohodnout v koalici.

Do budoucna by měřicích radarů mělo být v Liberci více. Od městské policie má radnice vytipovaných deset problematických míst. Jde o silnice v blízkosti škol, Švermovu či Hejnickou ulici. Na některá další místa chce radnice dát i informativní radary. Podle primátora by jich brzy chtěli po Liberci rozmístit deset.