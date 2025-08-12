Hřbitov tam stál už v období Sudet, pak ale zanikl. Zastupitelé v Ralsku se rozhodli vybudovat zcela nový hřbitov. Dokončenou první část stavby převzal starosta Ralska Miloslav Tůma.
„Tento projekt je pro nás velice důležitý, protože už nebudeme muset službu vyhledávat někde jinde a budeme mít možnost to dělat na našem území,“ svěřil se Tůma.
V Mimoni, kam spousta tamních obyvatel na hřbitov jezdí, totiž začala docházet kapacita. „Mimoň nás oslovila, jestli chceme přispět na rozšíření, nebo najít jiné řešení. Tak jsme se rozhodli postavit si vlastní hřbitov,“ přiblížil starosta. Lidé tak brzy nebudou muset na hřbitovy do okolních měst dojíždět.
„Někteří mají třeba rodinné hrobky, tak je tu otázka, jestli je budou chtít zachovat, nebo přesunout. Já si myslím, že většina lidí si je spíš zachová,“ vysvětlil Tůma. Většinou tak půjde o nově vznikající hroby, které tu najdou své místo.
Postavená je zatím jen jedna část hřbitova. Kapacita je více než 200 míst, z toho šedesát v kolumbáriu. Podle starosty je zájem o místa už teď. „Zatím nevíme, jak rychle se bude plnit kapacita na současné ploše. Podle našich předpokladů by se tu ročně mohlo obsadit kolem deseti nebo patnácti míst,“ odhadl starosta.
Další část by se mohla začít stavět zhruba za pět let. „Druhá etapa bude zaklesnuta do parku vedle hřbitova,“ popsal vedoucí stavby Jiří Pokorný. Na další části hřbitova by mohla být i rozptylová loučka.
Hřbitov ve stávající podobě vyšel město zhruba na 16 milionů korun. Součástí je i zázemí pro správce, chodník nebo třeba několik parkovacích míst. Stavbaři se ale nejprve museli vypořádat se složitým terénem.
„Tohle území bylo využívané Sověty a byla tu spousta neočekávaných podzemních objektů, takže s těmi jsme se museli poprat. Jsme ale spokojeni s tím, jak stavba nakonec dopadla,“ zhodnotil Pokorný.
První pohřby za dva měsíce
Hřbitov je postavený podle projektu z roku 2014. „Mobiliář jsme se snažili naladit tak, aby co nejvíce odpovídal představám zdejších obyvatel,“ dodal Pokorný.
Ralsko je čtvrtou největší obcí v České republice. Podle starosty by ale kapacita hřbitova měla zatím stačit. „Žije tu totiž asi 2 200 lidí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet časem,“ konstatoval Tůma.
Hřbitov teď čeká ještě kolaudace. První pohřby by se mohly uskutečnit zhruba za dva měsíce. Hrobníka ale ještě v Ralsku nemají. „Teď řešíme, jestli budeme hřbitov provozovat vlastními silami, nebo jestli na to najmeme externí firmu. Na to zřejmě naváže spolupráce s krematoriem a tak dále,“ nastínil starosta.