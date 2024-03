Ralsko shání hrobaře, nový hřbitov pojme před sto padesát nebožtíků

„Každé město by mělo mít svůj hřbitov,“ říká Miloslav Tůma, starosta Ralska, jehož obyvatelé pohřbívali nebožtíky převážně v Mimoni či Bělé pod Bezdězem.

V Mimoni ale před časem začala docházet kapacita. „A tak nás vyzvali, abychom se buď přidali k rozšiřování, nebo postavili svůj hřbitov,“ přibližuje Tůma.

Myšlenku na vlastní hřbitov umocnily plány předchozího vedení, které se hřbitovem počítalo už v roce 2014. „Tehdejší projekt jsme proto uchopili a aktualizovali ceny,“ pokračuje starosta. A věci se daly do pohybu. Na pozemku v Kuřívodech podél výpadovky na Bělou pod Bezdězem vypuklo kácení a další terénní úpravy.

„Z historických pramenů víme, že na tomto místě byl hřbitov v době Sudet,“ zmiňuje historii pozemku Tůma a popisuje, jakou podobu bude mít nové pietní místo. „První etapa čítá 153 míst na ukládání ostatků v rakvi. Bude tu i kolumbárium pro urny. V druhé etapě pak přibudou další místa a například rozptylové plochy.“

Město hledá hrobaře

Na místě také vyroste provozní stavba, která bude sloužit jako zázemí hřbitova, dále dlouhá hřbitovní zeď z pálených cihel, chodník, několik parkovacích míst a lavičky. Drobnou komplikací může být náročnost terénu. „Je to svažitý pozemek, musíme se s tím vypořádat,“ je si vědom rizik starosta.

Stavba kompletního hřbitova bude stát více než 23 milionů korun. „Nejdřív se ale bude dělat první etapa, která vyjde na 12 milionů, a do pěti let se rozhodneme, jestli spustíme i druhou fázi. Na tu už bychom chtěli získat dotace, což u první etapy kvůli pohřbívání do země nešlo,“ vysvětluje Tůma.

Hřbitov vyroste u výpadovky na Bělou pod Bezdězem. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Hřbitov by měly spravovat technické služby města. „Mělo by tam vzniknout jedno nové pracovní místo hrobaře. Nejspíš vypíšeme inzerát, zatím nemáme nikoho vybraného,“ dodává starosta a zároveň do budoucna nevylučuje spolupráci s pohřební službou Likrem, která před časem vybudovala v nedalekých Novinách zbrusu nové krematorium.