Ralsko uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, pro kraj závazné nebude

Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu (MW) chce kraj postavit na bývalém vojenském letišti Hradčany. Lidem z okolí se to nelíbí, zastupitelstvo dnes drtivou většinou vyhlášení referenda schválilo, uskuteční se s podzimními komunálními volbami 9. a 10. října, řekl ČTK starosta Miloslav Tůma (ANO).
Lidé budou podle Tůmy odpovídat na dvě otázky - zda souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny na letišti, a zda souhlasí s tím, aby se v budoucnu i k dalším projektům obnovitelných zdrojů na pozemcích města konalo referendum. Bez ohledu na to, kolik lidí se do hlasování zapojí, a jak rozhodnou, kraj k ničemu zavázat nemůže, závazné je podle Tůmy jen pro město. Bude tak na krajských zastupitelích, zda budou na výsledek brát při svém rozhodování ohled, upozornil starosta. Město je ale podle něj připraveno respektovat výsledek a hájit zájmy obyvatel.
Liberecký kraj plánuje využít pro stavbu brownfield - bývalé vojenské letiště Hradčany. Projekt čeká posudek vlivu na životní prostředí. "Možná ukáže, že bude potřeba EIA," řekl při dubnové prezentaci projektu v Ralsku Zbyněk Miklík, jednatel krajské společnosti Energie Ralsko, která ho připravuje. V lokalitě už stojí zařízení s instalovaným výkonem bezmála 56 megawattů (MW), které vyrostlo v roce 2010 v pěti lokalitách v oblasti Ralska a Mimoně, dnes ho provozuje skupina ČEZ a další fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 71 MW staví.
Podle ČEZ je bývalý vojenský prostor Ralsko jedním z nejvhodnějších míst pro výrobu elektřiny ze slunečního záření v Česku. Lidé ale další projekty nechtějí, obávají se ohrožení cenné přírody v bývalém vojenském prostoru. Právě na další projekty místní v bouřlivé debatě upozorňovali, podle nich je už solárních elektráren v oblasti dost. "My nerozhodujeme o jiných investorech, naším cílem je šetřit peníze z rozpočtu Libereckého kraje a nenakupovat elektřinu za stovky milionů korun ročně, ale vyrobit si ji výrazně levněji," řekl Miklík.
Původní studie solární elektrárny počítala v Ralsku s instalovaným výkonem až 104 MW za zhruba tři miliardy korun, pro tento výkon se ale nepodařilo získat připojení do distribuční soustavy. Projekt tak bude menší, zabere maximálně 60 procent letiště. Kraj postaví polovinu zhruba za 700 milionů korun, pro druhou půlku bude hledat investora. Projekt počítá se zachováním přistávací plochy pro malá letadla, výstavbou doprovodné turistické infrastruktury a část výnosů půjde do fondu malých projektů pro okolí.