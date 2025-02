Město hledá ředitele nové lesní školky

„Zkušenosti z jiných měst ukazují, že o tento typ vzdělávání je mezi rodiči stále větší zájem, proto jsme se rozhodli tento typ školky zřídit také. Výkonem funkce ředitelky byla dočasně pověřená Karolína Kostínková, která připravuje nový provoz a stará se o nábor personálu tak, aby školka mohla začít pracovat od nového školního roku 2025/2026,“ doplnila náměstkyně primátora Jana Hamplová.

Lesní mateřská škola s kapacitou 18 dětí bude v Proseči nad Nisou. Do budoucna by se počet dětí mohl i zvýšit. Další konkurs Jablonec vyhlašuje na místo ředitele Základní školy 5. května. Přihlášky do obou konkurzů mohou zájemci podávat nejpozději do 7. dubna 2025 do 17 hodin.