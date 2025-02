Česká Lípa hledá ředitele základní školy

„Důvodem není nespokojenost města s vedením školy, nýbrž zákonná možnost zřizovatele po šesti letech ředitele základní školy odvolat,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová s tím, že město této možnosti vždy.

Nový ředitel bude jmenovaný do funkce od 1. srpna. Zájemci mohou podávat přihlášku do konkurzu do 7. dubna, její součástí musí být koncept na rozvoj školy.

Loni Česká Lípa vyhlásila město konkurzy v patnácti městských příspěvkových organizacích. Ve většině z nich zůstali ve vedení stejní ředitelé.