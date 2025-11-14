Ředitelka libereckého divadla rezignovala, důvodem může být spor s exšéfem opery

„Po dlouhém zvažování jsem dala před láskou k divadlu a ke všem, kteří ho tvoří, přednost odpovědnosti k sobě samé a svým blízkým. Rezignaci jsem nabídla s účinností k 31. červenci 2026, abych mohla svému nástupci předat to nejpodstatnější,“ uvedla Hejlová Keprtová.
Konkrétní důvod odchodu neuvedla. Z dopisu jejích kolegů z vedení divadla adresovaného představitelům města a kraje ale vyplývá, že za tím je dlouhotrvající neuzavřený spor s bývalým vedoucím opery Martinem Doubravským.
Doubravského propustila bývalá ředitelka Šaldova divadla Jarmila Levko v roce 2020 a místo něj se vedoucím operního souboru tehdy stala Hejlová Keprtová. Levko propuštění Doubravského před pěti lety zdůvodnila jeho selháním v komunikaci v krizových okamžicích pandemie koronaviru.
Doubravský ale uspěl u soudů s tím, že jeho výpověď je neplatná. Vyřešit Doubravského působení v divadle se ale Hejlové Keprtové dosud nepodařilo. Obě strany se vzájemně osočují z manipulací a lží.
Náměstek libereckého primátora zodpovědný za kulturu Ivan Langr byl s působením současné ředitelky divadla spokojený a pokusí se ji přesvědčit, aby svoji rezignaci stáhla.
„Za dobu svého dosavadního působení totiž Linda (Hejlová Keprtová) divadlo zcela objektivně pozvedla ve všech měřitelných i pocitových parametrech, jako jsou návštěvnost, pestrost a odvážnost dramaturgie, umělecké výkony, systemizace administrativních i pracovněprávních procesů, marketing & obchod, tvář naší nejdůležitější kulturní instituce navenek, tvůrčí atmosféra v souborech, blízkost a lidskost toho do té doby trochu odtažitého kamenného domu ve vztahu k veřejnosti aj.,“ uvedl náměstek ve vyjádření na Facebooku.