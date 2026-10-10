Referendum k fotovoltaickým elektrárnám v Ralsku na Českolipsku je neplatné

Referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku je neplatné. Hlasovat přišlo jen 537 lidí, to je méně než potřebných 35 procent, řekl dnes ČTK končící starosta Miloslav Tůma (ANO). Do hlasování se podle něj mohlo zapojit 1573 lidí. Většina hlasujících se podle protokolu zveřejněného na webu města vyslovila proti elektrárně.
Lidé odpovídali na dvě otázky: "Souhlasíte s výstavbou fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany?" a "Souhlasíte s tím, aby v budoucnu jakýkoliv projekt obnovitelných zdrojů elektrické energie zvažovaný na pozemcích města Ralsko byl před svým schválením nejprve projednán a schválen v místním referendu?" U první otázky převažovaly odpovědi ne, u druhé ano.
Bez ohledu na to, kolik lidí se do hlasování zapojilo a jak rozhodli, nemohlo referendum kraj k ničemu zavázat, závazné by bylo podle Tůmy jen pro město. Bude tak jen na krajských zastupitelích, jak o projektu v Ralsku rozhodnou. Město bylo připraveno respektovat výsledek a hájit zájmy obyvatel, teď bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví.
Liberecký kraj plánuje využít pro stavbu brownfield - bývalé vojenské letiště Hradčany. Solárními panely chce pokrýt zhruba 30 procent plochy. Projekt má zajistit elektřinu pro kraj a jeho organizace a zajistit jeho soběstačnost. "Zelené plochy chceme zachovat v co největší míře. Konečné rozmístění panelů ještě není dané, biologické hodnocení ukáže, kde jsou cenná přírodní stanoviště, jimž musíme projekt přizpůsobit," řekl jednatel společnosti Energie Ralsko Zbyněk Miklík.
V lokalitě už stojí zařízení s instalovaným výkonem bezmála 56 megawattů (MW), které vyrostlo v roce 2010 v pěti lokalitách v oblasti Ralska a Mimoně, dnes ho provozuje skupina ČEZ a další fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 71 MW staví. Projekt v lokalitě Kuřívody by měl být do provozu uveden v lednu 2028. Ve stejné lokalitě plánuje ČEZ vybudovat také bateriové úložiště s kapacitou 106 MW, které by chtěl uvést do provozu ve třetím čtvrtletí 2028. Podle ČEZ je lokalita jedním z nejvhodnějších míst pro výrobu elektřiny ze slunečního záření v Česku.