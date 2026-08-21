Jablonec po zrušené soutěži znovu hledá, kdo opraví unikátní Kantorovu vilu

Autor: lav
  10:42aktualizováno  10:42
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Hlavní slovo v tom, jak bude vypadat interiér nebo jak se promění zahrada, má společnost Objektor architekti. | foto: Vizualizace: Jablonec nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou, které zrušilo původní výběrové řízení na rekonstrukci Kantorovy vily, jež patří mezi tamější nejvýznamnější památky moderní architektury, podruhé hledá dodavatele. Do jara 2028 by měly být hotové stavební práce na domě; interiéry, expozice a zahrada pak o rok později. To vše za předpokládanou cenu 54 milionů korun bez daně.

„Do soutěže se přihlásil jediný uchazeč s nabídkou přes 54 milionů korun bez DPH. Nabídka tak převýšila předpokládanou hodnotu zakázky přibližně o 37 procent,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Fričová, proč se město rozhodlo v květnu výběrové řízení zrušit.

Společnost Objektor architekti zpracovala projektovou dokumentaci.

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„Neměli jsme tak možnost cenu porovnat s konkurencí,“ doplnil náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík, který považuje rekonstrukci památkově chráněné vily od architekta Heinricha Kulky za mimořádně důležitý projekt. „O to víc musíme hlídat, za jakých podmínek ji zadáme.“

Nejde totiž o běžnou rekonstrukci domu. Stavbaři budou muset respektovat původní architekturu, zachovat materiály i historické prvky. „Naším cílem je najít kvalitního dodavatele a současně udržet projekt ekonomicky pod kontrolou,“ shrnul Chuchlík.

Funkcionalistická vila hledá inspiraci v Německu, může v ní být muzeum

Obnova čtyřpodlažního funkcionalistického domu v Palackého ulici, který je dílem žáka a spolupracovníka Adolfa Loose, by měla začít letos na podzim.

„Vyhlásíme nové výběrové řízení na stavební část projektu Kantorova vila v Jablonci nad Nisou II. Město chce tentokrát dodavatele vybrat v otevřeném podlimitním řízení,“ přiblížila Fričová s tím, že Jablonec má k dispozici dotace z EU a Libereckého kraje ve výši 45 milionů korun.

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Hlavní slovo v tom, jak bude vypadat interiér nebo jak se promění zahrada, má společnost Objektor architekti, jež zpracovala projektovou dokumentaci. Vila bude díky novému technickému a technologickému zázemí připravená na celoroční provoz.

Vrátí se jí původní prostorová koncepce, zároveň podle Chuchlíka dostane smysluplnou náplň hodnou 21. století. „Vznikne zde živé místo pro setkávání, vzdělávání i kulturu,“ konstatoval dříve s představou krátkodobých výstav, přednášek, promítání i workshopů. Nyní si mohou zájemci projít vilu a její okolí alespoň virtuálně, odkaz sdílí Jablonec na svém webu.

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