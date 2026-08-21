„Do soutěže se přihlásil jediný uchazeč s nabídkou přes 54 milionů korun bez DPH. Nabídka tak převýšila předpokládanou hodnotu zakázky přibližně o 37 procent,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Fričová, proč se město rozhodlo v květnu výběrové řízení zrušit.
„Neměli jsme tak možnost cenu porovnat s konkurencí,“ doplnil náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík, který považuje rekonstrukci památkově chráněné vily od architekta Heinricha Kulky za mimořádně důležitý projekt. „O to víc musíme hlídat, za jakých podmínek ji zadáme.“
Nejde totiž o běžnou rekonstrukci domu. Stavbaři budou muset respektovat původní architekturu, zachovat materiály i historické prvky. „Naším cílem je najít kvalitního dodavatele a současně udržet projekt ekonomicky pod kontrolou,“ shrnul Chuchlík.
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Funkcionalistická vila hledá inspiraci v Německu, může v ní být muzeum
Obnova čtyřpodlažního funkcionalistického domu v Palackého ulici, který je dílem žáka a spolupracovníka Adolfa Loose, by měla začít letos na podzim.
„Vyhlásíme nové výběrové řízení na stavební část projektu Kantorova vila v Jablonci nad Nisou II. Město chce tentokrát dodavatele vybrat v otevřeném podlimitním řízení,“ přiblížila Fričová s tím, že Jablonec má k dispozici dotace z EU a Libereckého kraje ve výši 45 milionů korun.
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Jablonec koupí Kantorovu vilu, na funkcionalismus chce nalákat turisty
Hlavní slovo v tom, jak bude vypadat interiér nebo jak se promění zahrada, má společnost Objektor architekti, jež zpracovala projektovou dokumentaci. Vila bude díky novému technickému a technologickému zázemí připravená na celoroční provoz.
Vrátí se jí původní prostorová koncepce, zároveň podle Chuchlíka dostane smysluplnou náplň hodnou 21. století. „Vznikne zde živé místo pro setkávání, vzdělávání i kulturu,“ konstatoval dříve s představou krátkodobých výstav, přednášek, promítání i workshopů. Nyní si mohou zájemci projít vilu a její okolí alespoň virtuálně, odkaz sdílí Jablonec na svém webu.