Turnovské nádraží čeká proměna za téměř dvě miliardy, cestování bude rychlejší

Správa železnic plánuje rozsáhlou rekonstrukci jednoho z nejvýznamnějších železničních uzlů v kraji. Jde o důležitý projekt, který by měl v Turnově začít už letos v létě.
„Rekonstrukce výrazně zlepší fungování celé železniční stanice a zjednoduší provoz vlaků ve všech směrech,“ nastínila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Vlaky v současnosti nemůžou ze směru od Jičína přijet přímo k nástupištím, ale musí celou stanicí projet na opačnou stranu, kde změní směr jízdy a vrátí se zpět. To už po rekonstrukci nebude nutné. „Cestování tak bude plynulejší a rychlejší,“ dodala mluvčí.
Stanici čeká kompletní obnova. „Zrekonstruují se kolejiště i nástupiště, která získají zastřešení. Přístup k vlakům bude bezpečnější díky novému podchodu. Modernizací projdou také technologie, které se starají o bezpečný a spolehlivý provoz,“ popsala Eberl Friebová. Stanice bude vybavená i výtahy.
Cesty vlaků budou v budoucnu ovládat a kontrolovat počítače. Podle Pavla Blažka z firmy Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji, omezí riziko chyb.
„Výhybky jsou dnes ovládány a uzamykány ručně staničními dozorci, další pracovník musí střežit centrální přechod přes několik kolejí, přes který se dostávají cestující k nástupištím i v době, kdy přes přechod projíždí vlaky,“ ozřejmil.
Vlaky chtějí konkurovat autům
Čas, který vlaky ve stanici stráví, by se měl po rekonstrukci zkrátit. „Doba od příjezdu prvního vlaku, přes postupné vjezdy dalších směrů, započítání času na přestup a postupné odjezdy zde dnes trvá 18 minut,“ přiblížil Blažek s tím, že to prodlužuje cesty třeba na trase Liberec – Semily, kde osobní vlaky přijíždějí jako první a Turnov po přestupu všech cestujících jako poslední opouští.
„Pět let se Správou železnic spolupracujeme na tom, abychom k realizaci projektu došli. Stejně jako vedou přes Turnov důležité silnice, tak potřebujeme mít samozřejmě i kvalitní železniční připojení,“ vysvětlil turnovský starosta Tomáš Hocke. Rád by, aby železnice byla zásadně rychlejší a konkurenceschopná i ve srovnání s automobilovou dopravou.
„Ve velmi krátké době se vypíše tendr na realizaci, do konce roku bychom chtěli uzavřít smlouvu se zhotovitelem a pak začít pracovat,“ přiblížil náměstek modernizace dráhy Mojmír Nejezchleb. „Bude to první stavba z celého ramene Praha – Liberec, která se potáhne od Mladé Boleslavi,“ dodal Nejezchleb.
V hale je knihovna i posilovna
Železnice má podle Hockeho ve městě velkou tradici. „Železnice a Český ráj patří dlouhodobě k sobě,“ pověděl. Hlavní budova na turnovském nádraží už dnes zrekonstruovaná je.
„Snažíme se se Správou železnic kooperovat, a to je důvod, proč tam máme například pobočku knihovny. Nově, i když pouze dočasně, jsme tam přestěhovali i posilovnu sportovní haly, kde začala celková rekonstrukce,“ doplnil starosta.
Neopravenou část nádražní budovy chce Správa železnic zdemolovat. „Do toho určitě nechceme žádným způsobem zasahovat. Na místě by měla být vybudována nová správní budova, kde bude umístěno zabezpečovací zařízení,“ předeslal Hocke.
Správa železnic předpokládá, že by rekonstrukce měla skončit v roce 2028. „Předpokládané náklady stavby jsou zhruba 1,8 miliardy korun,“ objasnila mluvčí Eberl Friebová. Projekt je důležitý i pro samotný Turnov.
Na trať vyjedou nové vlaky
Po dokončení rekonstrukce by část nádraží mohla přejít do správy města. „Měly by vzniknout cykloboxy pro úschovu kol, které si pak město Turnov bude přebírat a bude se o ně starat,“ rozvedl Hocke a dodal, že se řeší třeba i návaznost na podchody a že se počítá i se sadovnickými úpravami nebo novým mobiliářem.
„V návaznosti na rekonstrukci se připravuje nasazení nových souprav na rychlíky i linku L3 z Liberce, přes Turnov, Semily, Starou Paku a Jaroměř s jejím plánovaným prodloužením směrem k Pardubicím,“ doplnil za Korid LK Blažek s tím, že už jsou připravené i nové jízdní řády se zkrácenými cestovními časy.
„Pro jejich spuštění je podmínkou dokončení všech zbývajících opatření zvyšujících traťovou rychlost mezi Turnovem a Dvorem Králové nad Labem, které má Správa železnic v přípravě.“
„Pokud do budoucna budou dotační podmínky Evropské unie, rádi bychom posílili stavbu terminálu vedle nádraží o nové parkovací stání a parkovací dům, který by na terminálu měl vyrůst,“ uzavřel starosta.
Výhledově by také turnovští zastupitelé chtěli zkultivovat prostor mezi terminálem a Krátkou ulicí.