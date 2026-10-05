Rekonstrukce skokanského můstku v Harrachově znovu začne nejdřív na jaře

Sedmdesátimilionová rekonstrukce velkého skokanského můstku K-120 v krkonošském Harrachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města, vyplývá z dnešního vyjádření starosty Harrachova Tomáše Vašíčka (Změna pro Harrachov). Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. Volby do zastupitelstva města budou 9. a 10. října.
"Nutné to není, ale myslím si, že to bude lepší," řekl k postupu Vašíček.
Práce na přestavbě zchátralého můstku z K-120 v areálu skokanských můstků sice začaly loni v létě, po měsíci je ale město kvůli sporu se Svazem lyžařů pozastavilo. Letos na začátku roku sice obě strany dospěly k předběžné dohodě, že provoz areálu i obnovu velkého můstku bude zatím zajišťovat město, definitivní dohodu ale dosud neuzavřely.
"Máme na stole návrh textu dohody o spolupráci a v tuhle chvíli jenom čekáme, aby to odsouhlasily relevantní orgány jak města Harrachova, tak Svazu lyžařů," uvedl starosta. Volby do zastupitelstva města budou tento víkend, ustavující zastupitelstvo nejdřív v listopadu, i proto starosta očekává, že práce začnou nejdřív po zimě, pokud zastupitelé dohodu odsouhlasí.
Harrachov zatím nemá ani definitivně vyřešeno, z čeho sedmdesátimilionovou obnovu velkého můstku zaplatí. "Máme dotaci 18 milionů korun od Libereckého kraje. A zbylé financování jsme předvyjednávali s Národní sportovní agenturou (NSA). To je jedna cesta. Anebo jsou připraveni soukromí investoři," nastínil Vašíček možné varianty.
K tomu, aby mohl Harrachov žádat o dotaci z NSA, musí podle starosty nejprve dořešit převod pozemků ve skokanském areálu ze státu na město. "Měli bychom je dostat do dlouhodobé správy. Na tom se intenzivně pracuje, což je první krok, který musíme docílit," řekl. Ani pak ale není jisté, zda město dotaci od státu na rekonstrukci můstku dostane. Město žádný závazný příslib podle starosty nemá. "My jsme tam (v NSA) o tom jednali, o té možnosti, a nebylo řečeno ne. Ale samozřejmě první musíme dotáhnout ty pozemky," dodal Vašíček.
V Harrachově je pět můstků. Žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Středisko je ale ve velmi špatném stavu, což si vyžádalo postupné uzavření můstků, včetně mamutího K-180. Místní nadšenci před několika lety provizorně zprovoznili tři malé můstky s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů, i ty ale potřebují větší obnovu. Oprava velkého můstku by tak měla být jen prvním dílčím krokem. Cílem je do několika let vrátit do Harrachova závody světového poháru.