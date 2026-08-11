Rekonstrukce ZŠ Švermova v Liberci skončí až na podzim, výuku to neohrozí

Autor: ČTK
  10:46aktualizováno  10:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přestavba pavilonu městské Základní školy Švermova v Liberci - Františkově skončí až na podzim. Prodloužení prací o více než dva měsíce ale zahájení školního roku podle mluvčí radnice Jany Kodymové neohrozí. V pavilonu byl původně bazén, nyní v něm vznikají třídy.

"Vzhledem k tomu, že škola k začátku školního roku 2026/2027 nenavyšuje kapacity, je dostatek tříd v původních prostorách a na zahájení školního roku posun ukončení stavebních prací nebude mít vliv," řekla mluvčí ČTK.

Stavební práce bezmála za 150 milionů korun začaly na škole postavené v 70. letech minulého století v létě před dvěma lety a rozdělené byly do dvou etap. První se dělala za úplného uzavření školy do podzimu minulého roku. Zhruba 330 školáků tehdy dojíždělo do náhradních prostor v bývalých vysokoškolských kolejích ve Vesci. Dělníci při ní zateplili fasádu, vyměnili okna, osvětlení a modernizací prošly také interiéry. Škola tak získala odborné učebny informatiky, robotiky, jazyků nebo pracovních činností.

Druhá etapa začala loni na podzim a děti při ní už mohly chodit do své školy. Většina prací se totiž dělá v pavilonu, který se výuky dotýká jen minimálně. Jsou v něm tělocvičny a nefunkční bazén, který byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen v roce 2009. Místo něj získá škola dalších šest kmenových učeben, a kapacitu tak bude moci navýšit až o 180 dětí. Stavba měla původně skončit do konce července. Za prodloužením stavby je podle mluvčí souběh nepředvídatelných okolností po odkrytí konstrukcí bazénové vany. "Kolaudace je plánována na konec září," dodala Kodymová.

Nové prostory bude pak potřeba ještě dovybavit IT technikou a nábytkem. Radnice má zatím vybranou firmu, jež dodá zhruba za dva miliony korun informační technologie. Třímilionovou zakázku na dodání vybavení tříd zatím radnice uzavřenou nemá, aktuálně je tato soutěž ve fázi vyhodnocování nabídek.

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